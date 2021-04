Gomes: "Si hay que rotar, tenemos opciones"

En un audio enviado por el club, José Gomes explicaba cómo debía de jugar el Almería el partido de mañana viernes ante el Rayo. “Tenemos que ser contundentes en nuestra organización defensiva. Para mí lo fundamental es estar muy concentrados y hacer bien todas las tareas en defensa para luego, con esa confianza buscar lo que siempre queremos ofensivamente”.

Y es que delante habrá un rival que cataloga de “muy fuerte”, y será determinante “no dar espacios, y cerrar líneas de tiro y centros”. José Gomes argumentaba que “el Rayo Vallecano es el equipo con más posesión en campo contrario porque hace una presión muy alta y recupera muchos balones”. Además, como decía “tiene mucha dinámica, genera muchas ocasiones y es siempre peligroso”. Pero el técnico tiene plena confianza en sus jugadores y en poder terminar esta intensa semana de competición con siete puntos: “Es lo que queremos y es lo que buscaremos sobre el campo”.

El míster se refería a la acumulación de cansancio de sus jugadores. "No busco cualquier tipo de excusas, pero es verdad que no es lo mismo jugar dos partidos en tres días, que tres encuentros en seis días porque hay una acumulación de fatiga. Por eso vamos a valorar cómo se encuentran nuestros jugadores; si están recuperados para poder jugar, bien, y si no habrá que cambiar porque tenemos opciones y están todos preparadísimos”.