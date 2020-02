Guti: "Si llegamos a recibir un palo, perdemos"

Guti pasó por rueda de prensa para analizar el empate sin goles ante el Fuenlabrada. "El equipo ha estado bien, nos hemos enfrentado a un rival complicado, que deja jugar muy poco al fútbol y utiliza muy bien sus argumentos, con y sin balón. No pudimos entrar en el partido porque hubo muchas faltas e interrupciones, eso nos ha perjudicado. En el segundo tiempo si hubiéramos acertado en algún control o pase habríamos tenido alguna ocasión. Tampoco era el rival idóneo para intentar jugar bien al fútbol porque juega a que el contrario no juegue y paran mucho el partido. Hay que levantar la cabeza".

El míster reconoce que el equipo no crea ni fútbol ni ocasiones. "Estamos preocupados no ya por no hacer goles, sino por hacer pocas ocasiones de gol. Cuando hay que proponer y crear al equipo le cuesta, pero se han metido bien atrás ellos. Si hubiéramos recibido un palo habríamos perdido el partido viendo las pocas ocasiones. No se ha salido mal, sino a competir, igualando las fuerzas pero nos ha faltado esa calidad para crear ocasiones y hacer algún gol", finalizó una corta rueda de prensa Guti.

Romera "El equipo ha dado la cara, el compromiso de los jugadores es grande y creo que los resultados van a venir

Por su parte, Mere fue sincero al admitir que el partido fue malo. "Los dos equipos hemos defendido con acierto, permitiendo poco, las defensas se han impuesto a los ataques, se ha visto juego poco fluido y prácticamente no ha pasado nada. Tuvimos una ocasión en la primera parte y ellos otra en la segunda, creo que no hubo ninguna más. Me voy contento con el esfuerzo de nuestros jugadores, ya dejamos la puerta a cero en Zaragoza y hemos reducido a la nada el ataque del Almería".