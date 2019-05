Ibiza quiere jugar en Primera, pero no descarta continuar

Uno de los futbolistas que la dirección deportiva rojiblanca quiere que continúe es Juan Ibiza. El central está cedido por el Villarreal y dependerá del club amarillo que siga o no. Él tiene claro que su deseo es jugar en Primera División con los castellonenses, pero si no puede darse, no descarta seguir una campaña más como rojiblanco.

“Estoy muy cómodo en un club maravilloso. Cuando acabe la Liga, veremos qué es lo mejor para mí y para el club. Si la mejor opción es quedarme, no dudaría”, asegura Ibiza que no tiene prisa por tomar la decisión: “ No pienso más allá hasta que acabe la temporada. Pertenezco este año al Almería y quiero cumplir el sueño de jugar en Primera algún día”.

Al central le ha faltado continuidad por culpa de unas lesiones que se han cebado con él. Ahora, con el sueño de la promoción casi imposible, lo normal es que Fran Fernández vuelta a contar con él para comandar la zaga. Ibiza le da importancia a los cinco duelos que todavía hay por delante. “Es cierto que tras la derrota de Lugo se alejan las posibilidades. Somos profesionales y todavía queda esa llama de la ilusión por acabar lo más arriba posible”, apunta el central, que tiene muy buenas palabras para una afición que se ha portado bien con él esta campaña:“Si hemos hecho esta gran temporada también es gracias a ellos. Todos juntos tenemos, incluido el club que terminar de la mejor forma posible, con la máxima esperanza de saber que podemos estar ahí hasta el final”.