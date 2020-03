Lazo: "Creo que estoy bien, no tengo molestias"

A nadie le gusta el parón liguero que se ha producido por el estado de alarma, pero está claro que a los jugadores lesionados les ha venido bien para superar sus problemas. Uno de estos casos es el de José Carlos Lazo, que ya en las últimas jornadas había sido baja a culpa de un lesión muscular. El futbolista gaditano, a través de UDA Radio, habló ayer de cómo se encuentra.

"Yo creo que ya estoy bien. No tengo ninguna molestia. Ahora tengo ver si me molesta golpear". Eso sí, no va a ser todo salir del confinamiento y volver a jugar si se reanudara la Liga. Primero, los jugadores del Almería tendrían que hacer una minipretemporada para recuperar el físico. "Vamos a necesitar una semana o dos de entrenamientos de jugar antes de competir. Es el preparador físico el que tiene que decidir".

Los jugadores rojiblancos están siguiendo a rajatabla lo que mandan las autoridades por un lado, y los planes de preparación física facilitados por el club, por otro. "Miedo tenemos que tener, obviamente, porque no es bueno tener un virus que afecta a tantas personas. Estoy en casa, haciendo lo que me dicen los médicos y el preparador físico. Estoy preparado y no tengo que tener ese miedo que no tienen quienes salen de casa". Lazo es claro: "Ahora mismo parece que está todo lejos, muerto, como si no existiese. Lo que existe somos nosotros, quedándonos en casa y haciendo casa a las autoridades y a los medios".

Finalmente, el extremo habla del monótono día a día. "Antes estabas mediodía o menos con tu pareja o familia. ¿Si es fácil convivir conmigo? Me pongo a lo mío, entrenando a la play para el torneo. Llevo desde ayer nervioso, jugando con el Almería con mis amigos. Si pierdo, voy a reventar el mando. Soy muy competitivo".