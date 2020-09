Maras: "Tenemos otro año para luchar"

Nikola Maras habló para los medios del club y se mostró satisfecho después de que a mitad de agosto se hiciera pública su compra por parte de la UDA. "Va a ser bueno seguir aquí en Almería, veo mi futuro en el fútbol español. Estoy en un proyecto muy ambicioso y me veo con muchas ganas".

El central reconoce que está siendo un verano raro, apenas han tenido tiempo para desconectar después del chasco que supuso la eliminación ante el Girona en play off. "No tenemos mucho tiempo de pretemporada, es una temporada rara. Vamos a intentar ponernos bien físicamente, no ha sido fácil pasar página, las vacaciones han sido cortas, pero ahora tenemos otro año para luchar", en el que el equipo tiene que ser más regular de lo que fue el año pasado: "Hubo partidos que jugábamos muy bien y luego teníamos una mala racha, eso no nos lo podemos permitir".

Sobre José Gomes, al que ya conoce de los últimos partidos de la temporada pasada, Maras apuntó que "el míster es muy ambicioso, nos está transmitiendo sus ideas y se nota que tiene las cosas claras en el juego. Si conseguimos lo que quiere, seguro que van a llegar los buenos resultados". Uno de los ayudantes técnicos que se han incorporado trabajará precisamente la parcela defensiva: "Es muy importante defender bien en esta categoría, tenemos más posibilidades de ganar partidos. Cuando lo hacíamos bien en defensa, el año pasado no fallaba el ataque. Es muy importante dejar la portería a cero".