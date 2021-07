Molo, en su presentación: "Soy Molo y tengo mi propia identidad"

Molo ya ejerce en el Águilas, club de la 2ª RFEF al que entrenará esta temporada. El almeriense fue presentado por Alfonso García, expresidente de la UDA, quien lo tuviera como jugador el año del inolvidable primer ascenso a la máxima categoría con Unai Emery en el banquillo del Mediterráneo.

Precisamente Molo destacaba a Unai como uno de sus mejores entrenadores y de los que ha aprendido para formarse en los banquillos. “He tenido grandes entrenadores como Emery, Paco Flores, Idiakez... También los que coincidí en Villarreal. De todos ellos he aprendido un poco, pero yo soy ‘Molo’ y tengo mi propia identidad“.

“Cojo un proyecto con los pies en el suelo, pero con ambición, y en eso no nos va a ganar nadie. Vamos a ser un equipo proactivo, de mucha intensidad y que va a proponer. A partir de ahí, veremos dónde nos pone el fútbol. Vengo de un sitio en que la presión era por ser primero. Al que no le guste la presión, no está hecho para este oficio”, apuntaba el almeriense.