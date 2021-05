Morlanes: "El play off depende de que tengas una buena tarde"

En un audio enviado por el club, Morlanes analizó la situación actual del Almería. Queda un partido para acabar la liga regular, un partido en el que el Sporting se juega el todo por el todo para alcanzar la promoción de ascenso, pero en el que el Almería también necesita los puntos para optar a la tercera posición. "En esta categoría todos los partidos son importantes y más cuando hay tanto en juego, Ellos se juegan mucho, pero nosotros vamos a reforzar nuestro juego para ultimar todo de cara al play off. Además, también está en juego la posición final, por lo que no nos podemos relajar".

El choque de El Molinón va a ser la mejor piedra de toque para los rojiblancos de cara a la promoción de ascenso, que comienza la semana que viene. "Nosotros trataremos de conseguir hacer un buen juego, sentirnos en forma óptima para el play off. En cuanto nos quitemos la mochila que llevamos y tengamos un poco más de suerte, vamos a llegar con mucha vida a estos duelos por el ascenso. La promoción es una competición distinta, nada tiene que ver con la temporada".

Precisamente ése es el mensaje que ya dejó entrever Rubi la pasada semana y que Morlanes repite unos días después para motivar a compañeros y aficionados. "Como favoritos no partimos y creo que no es algo negativo. En el play off vence el que menos te lo espera, depende de pequeños detalles que no te dan tiempo a rectificar de un partido para otro. Depende de la tarde que tengas el día del encuentro, no hay que mirar las dinámicas. Los dos últimos meses no nos han salido las cosas, pero generamos buen juego y tenemos personalidad para sacar esto adelante. Antes veníamos el play off como un castigo y ahora lo valoramos mucho más".

Respecto al factor cancha, todo el mundo coincide en que con la ausencia de público, no es tan importante jugar la vuelta en tu estadio. Ya le ocurrió la pasada temporada al Almería frente al Girona, uno de los posibles rivales a los que se va a tener que enfrentar en esta final a cuatro. "Si hay afición, sí prefiero la vuelta en casa, pero ahora mismo no hay preferencias. Lo importante es conseguir un buen resultado en la ida", dice el maño.

Como exvillarrealense, Morlanes reconoce que está feliz por la victoria amarilla en Liga Europa. "Me he levantado con una sonrisa, el Villarreal es una familia. Es un pueblo muy pequeño que se ha hecho un hueco entre los grandes. Hay mucho trabajo detrás de lo conseguido, me alegro muchísimo por ellos", dice el jugador antes de responder a una última pregunta acerca de su manera de vivir el fútbol, que le ha llevado a convertirse en el alma mater del Almería: "Siempre he sido muy exigente, me gusta saber en qué puedo ayudar al equipo. Quizás tengo un carácter fuerte dentro del campo, me gusta ganar, no concibo otra cosa. Trato de vivir el fútbol con mucha pasión".