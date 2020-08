Interés en España y la liga inglesa por Peybernes

Darwin va a ser la joya de las ventas del mercado, pero el Almería va a sacar dinero por varios jugadores más. Uno de ellos con casi total seguridad será Peybernes, que la temporada pasada jugó cedido en el Lugo, donde realizó una temporada muy completa, y que lo normal es que no continúe después de las desavenencias del pasado verano tras la llegada de la nueva propiedad.

BBC Sport Wales recoge un interés de la Liga inglesa en el futbolista francés. Swansea y Nottingham Forest lo quieren y pagarían el millón de euros que pide el Almería por su libertad, tal y como informaba José Luis Pascual en Radio Marca.

Swansea City reportedly want 29-year-old French centre-back Mathieu Peybernes, who plays for second tier Spanish side UD Almeria📰 The latest gossip 👉 https://t.co/rxY6vNQrjb pic.twitter.com/j3Drg52EFK