Owona: "El Rayo busca ascender y tiene plantilla de Primera, es un campo jodido para ganar"

Lucien Owona cumple su tercera campaña como rojiblanco y la ha iniciado en mejor forma que nunca, pero él prefiere focalizarlo todo en el grupo: "El equipo trabaja para estar mejor y los jugadores y el técnico estamos en la dinámica de mejorar".

Cumpliendo contrato en junio espera que una buena campaña le sirva para renovar su vinculación bajo la nueva propiedad, pero no es algo que le quite el sueño: "Estoy bien, como mis compañeros, siempre busco ganar. Si ganas, tienes más posibilidades de ganar. Si no, nadie te va a ofrecer nada. Si el club me ofrece más años, yo encantado. Si no, me iré a otro sitio, es la vida".

Consumidas seis jornadas sin conocer la derrota, el central camerunés es consciente de que buscar el repóker de victorias en Vallecas será una misión complicada: "El Rayo busca ascender y tiene plantilla de Primera, es un campo jodido para ganar. Quien no se equivoque en defensa ganará".

Para el africano, la clave del éxito en este arranque competitivo radica en el buen sistema defensivo: "El equipo defiende en bloque a muerte. Somos los que más faltas hacemos de la categoría porque metemos la pierna. Defendemos juntos y encajamos pocos goles. Un compañero siempre le cubre la espalda a otro por si hay algún error. Me entiendo con Maras gracias a las ayudas, en el fútbol el idioma es el mismo".

La condición de líderes de la categoría de plata provoca que los rivales vayan ahora con mayores precauciones: "En Segunda jugar fuera de casa es muy difícil y ahora nos tienen más respeto, pero estamos capacitados para ganar en todos los campos. Todos los equipos van a intentar ganarnos, más ahora por el propietario nuevo. Se habla mucho del presupuesto y de lo que no se sabe".

La labor que Pedro Emanuel está desarrollando en el vestuario también era elogiada por Owona: "El míster ha jugado a un nivel alto y se le respeta. Sabe maniobrar mucho el vestuario y eso ayuda. Ganó una Champions y eso está ahí".

Lo que no quiere Owona es lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, recordando las peculiaridades de la Segunda División: "En Segunda jugar fuera de casa es muy difícil y ahora nos tienen más respeto, pero estamos capacitados para ganar en todos los campos. El equipo está bien, pero aún es pronto. En Segunda pierdes dos partidos y estás abajo. Ya le pasó al Cádiz, que ni entró en play off un año pese a estar casi siempre arriba".