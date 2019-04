Owona: "La temporada pasada fue un desastre y ahora nos toca disfrutar"

¿La meta ya es abiertamente la promoción de ascenso?

-Antes del Nástic se hablaba mucho de play-off sin haber salvado la categoría y era un problema. Ahora la ambición es notable para luchar por estar arriba. Tenemos que ganar con fútbol o sin fútbol. Da igual el cómo, lo importante es el resultado, ganar por encima de todo.

¿Qué incidencia tiene el vestuario en el buen año que está cuajándose?

Todos quieren jugar el play-off y subir. Si somos fuertes es gracias a la unión del vestuario. Las victorias son de todos, hasta de los que no juegan, porque lo celebran como el que más.

Usted jugó dos años en el Oviedo nada más llegar a España, ¿cómo le sentará el cambio de banquillo?

-El Real Oviedo es un rival difícil, independientemente del entrenador. Tengo amigos allí y saben que en Almería no hay partido fácil. Nos sentimos fuertes en el Mediterráneo.

Owona: "En Oviedo saben que en Almería no hay partido fácil"

En redes sociales parece que se ha tomado con humor su fallo en Tenerife (se hizo un lío con el balón)...

-No me enfado mucho, es mi forma de ser. En la vida hay que ser feliz porque tengo un buen trabajo y por un fallo no voy a cambiar mi actitud.

Le resta un año más de contrato, ¿valora nuevos destinos?

-La temporada pasada fue un desastre terrible y ahora nos toca disfrutar. Me queda un año más en el Almería y no me preocupa mi futuro. Esto da muchas vueltas, pero en mi cabeza no está el marcharme.