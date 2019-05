Partidos para el reparto de minutos rojiblancos

Es difícil mantener la intensidad competitiva una vez que el equipo prácticamente se ha quedado sin objetivos. Logró con solvencia el principal, la salvación, pero le ha faltado un plus para alcanzar el sueño de la promoción de ascenso. Tras perder en Lugo, el propio míster Fran Fernández reconoció que a partir de ahora es momento de ver a los futbolistas que menos oportunidades han tenido.

Aunque Fran no lo quiera y ayer no le gustara, es normal que exista cierta relajación en el grupo. Para el entrenador y para el club no es lo mismo acabar decimosegundo que noveno, pero los jugadores se quedan sin reto competitivo y levantan el pie del acelerador, aunque sólo sea de forma instintiva. Además, también por delante tienen la negociación de sus futuros contratos y nadie quiere una desafortunada lesión en estos momentos que pueda dar al traste con el interés de algún equipo.

Los cinco partidos que todavía hay por delante le servirán a Montoro, Gaspar, Caballero, Nano, Fernando, Rocha, Demi, Aguza, Trujillo, Chema, Narváez y Andoni [por orden de minutos jugados de menos a más] para dejarse ver y ganarse la oportunidad de continuar o que algún club se interese por ellos. Entre ellos hay varios casos curiosos, como el de Andoni López, que comenzó la temporada a gran nivel y siendo titular indiscutible, pero que desapareció en favor de Iván Martos. El lateral debe de volver a Athletic Club.

Fernando, por ejemplo, jugará sus primeros minutos ligueros en la portería del Estadio de los Juegos Mediterráneos dos temporadas después. El meta ha jugado en Copa y el primer partido en Cádiz, porque René tenía sanción pendiente del pasado curso. Todo el mundo coincide en que Fernando es un portero que le hace bien al vestuario por su forma de ser y por tener a René siempre alerta, por lo que lo normal es que el club quiera que continúe.

Los minutos también serán importantes para Gaspar, que desde que se recuperara de su operación de cruzado apenas ha jugado. El albaceteño tiene que demostrar si sigue al máximo nivel para continuar una temporada más de rojiblanco o si debe de buscar una cesión o una salida definitiva. Y quien posiblemente se despida después de muchas temporadas será Trujillo. El capitán apenas ha contado desde su vuelta del Levante y su ciclo en el Almería parece haber tocado a su fin. Su problema de visión le ha evitado ser el mismo que llevara a la UDA a Primera con Javi Gracia.