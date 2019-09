Pedro Emanuel: "Perder es bueno para devolverte a la realidad"

Pedro Emanuel ha eludido el derrotismo en su comparecencia de prensa, resaltando el hecho que una derrota de vez en cuando no viene mal: "A mí me gustan mucho estos momentos, que los aficionados quieran más y más. A veces perder un partido es bueno para devolverte a la realidad. El inicio del campeonato es fenomenal y los chicos están entusiasmados, pero listos para preparar el Sporting".

El técnico luso asumía que enfrente tocaba un rival de envergadura que supo controlar el partido: "Ha sido un gran partidazo, con emoción, como debe ser el fútbol, vivido hasta el final. No entramos bien en el juego y el calor nos perjudicó un poco para la circulación, que fue lenta y previsible. Eso le dio el control del partido al Cádiz porque cierra bien líneas".

Consciente de esa primera mitad, Emanuel hizo modificaciones al término de la primera mitad: "Al descanso cambiamos algunas cosas para mejorar el juego y cuando el equipo controlaba el balón más cerca del área rival, el Cádiz hace su primer gol. Con el entusiasmo de la afición buscamos más y llegó el 1-1. Después hicimos cambios para ganar y en una contra el 1-2".

Pese al mal sabor de boca por perder la condición de invictos y el liderato, el preparador portugués recordaba que nadie hubiera imaginado este arranque liguero: "Tuvimos que adaptarnos rápidamente de jugar ante un Rayo totalmente distinto. El juego te va dando más o menos confianza. Había presión en chicos nuevos y hay que trabajar, no es nada alarmante. Cuando fiché hubiera firmado por tener estos puntos en la octava jornada".

Preguntado por la posibilidad de introducir modificaciones para la visita del jueves a Gijón, Emanuel ha asegurado que no tiene prevista ninguna revolución: "La prensa no me conoce, pero no cambio por cambiar. Por perder un partido no voy a cambiar. Los jugadores están trabajando muy bien, tanto los que juegan como los que intentan entrar. Tenemos una semana más de tres partidos y debemos gestionarla. Hoy fue muy difícil".