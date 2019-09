Pedro Emanuel: "Todavía no hemos ganado nada"

El técnico rojiblanco comparecía ante los medios de comunicación antes de partir mañana a la capital de España para afrontar la séptima fecha del campeonato regular. El preparador luso señalaba tenía palabras de elogio a las palabras que tenía Owona ayer ante la prensa local, donde destacaba que era pronto para hablar de ascenso, idea que comparte Pedro Emanuel. Así, aseguraba que "en marzo será el momento de hablar de ascenso", fecha cuando la temporada entre en sus últimos meses.

Un encuentro en el que los indálicos buscan mantener el liderato logrado el pasado martes. Sobre este choque el entrenador indálico explicaba que "estamos listos para medirnos a uno de los mejores equipos que tiene esta competición". Pero no todo son gratas noticias en el plantel rojiblanco, ante la lesión de larga duración de Juan Ibiza, mencionando Pedro Emanuel que "se ha confirmado el peor escenario, se va a quedar fuera por una larga temporada y va a ser operado".

Pedro Emanuel: "Appiah ha llegado con una lesión y no estará disponible mañana. Lo de Darwin no es importante, pero es un fichaje de futuro"

Además, el técnico de la UDA comentaba que "Appiah ha llegado con una lesión y no estará disponible mañana". Del atacante charrúa Darwin Núñez, aseveraba que "no tiene una lesión importante, pero es un fichaje de futuro y lo vamos a preparar para cuando tenga que jugar".

Por otra parte, el técnico unionista cuestionado por las rotaciones que comenzaron el pasado martes reseñaba que "quiero que los jugadores estén listos, he demostrado que voy a confiar en todos". En esta línea, Pedro Emanuel destacaba que "tenemos competitividad interna, es lo que quiero para el equipo y por eso hemos construido una plantilla con tanta calidad".

Retomando el análisis del inminente encuentro en Vallecas expresaba que "es un equipo competitivo e intenso como nosotros", añadiendo que "será muy disputado con dos equipos que buscan los tres puntos". No obstante, como en sus anteriores comparecencias afirmaba "estar confiante de lo que podemos hacer, siempre reconociendo la calidad del rival".

Pedro Emanuel: "El secreto es el trabajo, esto nos está dando la calidad que hemos demostrado"

A la vista de los grandes cosechados en estas primeras seis fechas de la competición regular, siendo junto al Zaragoza el único que no conoce la derrota, Pedro Emanuel manifestaba que "el secreto es el trabajo, esto nos está dando la calidad que hemos demostrado". Además, volvía a hacer hincapié en que "no hemos ganado hasta ahora, sabemos lo queremos, que es estar en las ocho primeras plazas". Asimismo, declaraba que "la clave para mañana es que todavía no hemos ganado nada".

Para concluir, volvía a salir a la palestra el gran momento que atraviesa el conjunto almeriense, comentando sobre el plantel que "me da satisfacción y placer estar ahí todos los días, no solamente en los partidos". Igualmente, el preparador urcitano decía que "me da satisfacción la disponibilidad de todos para ser mejor, los chicos son humildes".