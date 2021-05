La RFAF aplaza la última jornada de la fase de ascenso a Segunda División RFEF

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha informado a los clubes participantes en la liguilla de la fase de ascenso a Segunda División RFEF de la decisión de aplazar la última jornada de este tramo de la temporada hasta que se disputen los partidos que quedaron suspendidos por la incidencia de la COVID-19. De este modo, queda pospuesta la visita del filial de la UD Almería a El Palo.

En una primera instancia, será el fin de semana correspondiente al 16 de mayo, con un horario unificado, cuando se desarrollen los compromisos de la sexta cita, en la que se decidirá la clasificación definitiva de cara al play-off del que saldrá victorioso un equipo a la hora de acompañar a Vélez y Atlético Mancha Real a la categoría superior. Eso sí, el enfrentamiento directo entre veleños y mancharrealeños se mantiene en este fin de semana próximo al no influir su resultado en las posiciones de abajo.

Por lo que respecta al Almería B, el conjunto de la Academia es uno de los implicados en la lucha por el tercer y cuarto lugar de la tabla, que son las que permiten esperar rival directamente en la semifinal, por un lado, y, también, afrontar esa ronda actuando como local. Cabe recordar que las eliminatorias de esta fase final del campeonato se juegan a un solo partido y siempre en el campo del plantel que haya quedado mejor clasificado en las fases anteriores.

De los marcadores que se puedan dar en los compromisos que quedan pendientes variarán las cuentas rojiblancas para saber si tienen posibilidades matemáticas de alcanzar la tercera posición, pues la clasificación actual no es real al estar compuesta por coeficiente de puntos y haber dos entidades a las que no se les puede calcular la media. De ahí, la decisión de la RFAF de no disputar la sexta jornada hasta que la competición no esté al día, cumpliendo también con lo que exige el reglamento.

En cualquier caso, el último encuentro dejará a los canteranos la opción de poder llegar al cuarto puesto, siempre y cuando consigan en El Palo un resultado mejor de lo que el Antequera logre cuando reciba al Torredonjimeno.

Si no eludiera los cuartos de final, la UD Almería B se enfrentaría en esa eliminatoria, jugando en casa, a Torremolinos o Atlético Malagueño, que ya han obtenido de manera matemática su presencia en el play-off, pero que tienen pendiente decidir si lo harán como primero o segundo de la liguilla de repesca. El líder visitaría al sexto, mientras que el segundo haría lo propio con el quinto de la tabla de la fase de ascenso.