Repaso del Torredonjimeno al Almería B (3-0)

La UD Almería B encajó una dura y abultada derrota en su visita a Torredonjimeno en un encuentro en el que los almerienses tuvieron, en parte, el peso de la presencia en zona ofensiva, pero en el que los locales mostraron una efectividad total al marcar en cada uno de los disparos que hicieron entre los tres palos. Con un marcador de 3–0, el conjunto indálico padeció, además, un descenso a nivel clasificatorio que le saca de la zona del play-off.

Comenzó el partido teniendo el filial más dominio del esférico, llevándolo de un lado a otro y acercándose con aperturas en las que hacía el campo ancho. Sin embargo, a nivel del resultado, los primeros minutos no fueron positivos para el conjunto de la Academia, ya que, en el 12, Antonio Vela adelantaba a los locales enviando a la red un envío que llegaba desde el costado izquierdo.

Quiso reaccionar pronto el Almería B, que le tocaba tener que remar contracorriente desde muy pronto. Lo hizo a través de volver a adueñarse de la pelota y siendo atrevidos a la hora de moverse hacia las posiciones de ataque. Así pues, Raúl Caballero remató con la cabeza un saque de esquina, pero esta ocasión se marchaba rozando el poste. A pesar de lo que decía el marcador, el peso de la primera mitad estaba siendo llevado por los pupilos de Óscar Fernández.

El filial estaba mereciendo el empate. No obstante, el Torredonjimeno gozaría de la oportunidad de hacer el 2-0 después de que el colegiado señalara un más de dudoso penalti de Kevin Bautista por un supuesto empujón al delantero en una disputa aérea. Corría el minuto 45 y, aunque Fuoli leyó el lanzamiento, Adri López materializaba la pena máxima para ampliar las diferencias justo cuando se alcanzaba el momento del descanso.

La segunda mitad no llegaría acompañada de buenas noticias para los rojiblancos, puesto que los jienenses seguirían teniendo una efectividad del 100% para lograr el 3-0 nada más regresar de los vestuarios con un golazo de Mario Martos, que empalaba un centro y alojaba el esférico en la misma escuadra. Poco antes había rozado el hecho de recortar Cuenca en un córner que se escapó rozando el larguero.

No le sirvió de nada al filial haber tenido más presencia arriba porque no estuvo acertado en la definición, por un lado, y por una total eficacia de la UD Ciudad de Torredonjimeno, que, no en vano, la totalidad de sus disparos entre los tres palos acabaron en la red. De esta manera, se consumaba una nueva derrota del cuadro de la Academia a domicilio, provocando esta un descenso a nivel clasificatorio que saca a nuestros representantes de las posiciones que darían acceso al play-off al término de la temporada.