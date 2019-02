Rioja: “No me paro a mirar lo que hay de Primera”

Luis Rioja confiesa que se siente "cómodo y feliz" en Almería, por lo que no oye los cantos de sirena que llegan continuamente sobre posible interés de equipos de superior categoría por hacerse con sus servicios. Firmó por dos campañas y otra opcional, por lo que de momento prefiere centrarse en el Córdoba y atrapar cuanto antes la permanencia.

¿Afecta medirse al Córdoba sin competir la pasada jornada?–Hemos tenido más tiempo para preparar el partido y analizar al rival. A todos nos gusta competir semana tras semana, la situación es diferente y tenemos que mirar al domingo, lo hemos llevado bastante bien.

¿Se asume como una jornada más o cobra mayor importancia?–En esta jornada todos los partidos son importantes, independientemente del rival todos te llevan a un límite y te fuerzan a tope la maquinaria. Competiremos dándolo todo.

¿Cree que puede ser parecido al duelo de ida?–Hay que recordar que el equipo está mucho más centrado que en la ida. Cuando pierde pelota hace una presión bastante más fuerte, junta más las líneas y presiona más alto. Esa es una de las claves. Es cierto que siempre intentamos dominar y nos exponemos, pero estamos preparados para parar las contras del rival y que no nos hagan el daño de la ida.

¿Qué aprendieron de la derrota por la mínima en El Arcángel?–No por la derrota en sí, de todos los partidos se aprende algo, se gane o se pierda. El rival no expuso mucho, se hizo firme en defensa, aprovechó la que tuvo y ganó el partido. En casa tenemos que dar nosotros el primer golpe.

¿Cómo lleva los rumores que lo sitúan en Primera?–Estoy cómodo aquí y feliz, tengo otro año más de contrato [firmó dos campañas y otra opcional] y compito para el Almería. No me paro a mirar lo que hay de Primera, sigo adelante trabajando y lo que llegue será en el futuro, no miro ese tipo de cosas.

¿Si Corona le plantea ampliar su contrato lo haría?–No sé (risas), tampoco me la ha planteado, así que es ponerse en una tesitura diferente. Estoy cómodo, me siento querido y por qué no, todo podría plantearse.

El domingo se busca llenar el Mediterráneo y habrá un ambiente diferente...–Va a ser un punto a favor nuestra. Si el Córdoba trae mil, nosotros tenemos que traer dos mil más de lo habitual, así se contrarresta el posible apoyo que tenga el rival. No deja de ser un partido en casa, donde nosotros somos fuertes con la afición de nuestra parte. Aquí solo han ganado dos equipos [Málaga y Osasuna] y somos muy fuertes. Si logramos meter más afición, más fuertes nos sentiremos.

¿Qué significaría sumar los 40 puntos ante el Córdoba?–Desde el primer día dije que a este equipo no le pongo techo. Es cierto que si ganamos nos ponemos con 40 puntos y nos faltarían 13 para el objetivo de 50 y salvar la categoría. Una vez llegados ahí miraríamos otras cosas. El equipo es ambicioso, sale a ganar y esa es la mentalidad.

¿Vaticina un partido eléctrico?–Todos los equipos intentan hacer un juego diferente. Ellos intentarán hacer su fútbol y buscaremos contrarrestarlo. Aquí en casa lo tendrán más complicado e intentaremos llevar la iniciativa para que no se sientan cómodos, golpeando primero y mostrando que el partido será jodido para ganarlo.