Rioja no suelta prenda sobre su futuro

Luis Rioja ha pasado por la rueda de prensa, donde se le ha preguntado por su futuro. "Eso son cosas que lleva mi agente con los clubes. Pertenezco al Almería, me queda un año más de contratoy quiero acabar bien la temporada. Quiero darlo todo por este club hasta el final", apuntó el extremo zurdo, que si no se tuercen las cosas jugará la próxima temporada en el Alavés y dejará en las arcas almerienses en torno a 1,6 millones de euros, lo que obligará al Almería a buscar en el mercado, algo que ya está haciendo la secretaría técnica.

El sevillano, de forma humilde, agradeció al Almería la temporada en la que ha podido triunfar en la LFP y en la que se ha abierto un hueco entre los grandes. "Creo que he aprovechado esta oportunidad, valoro todo lo que estoy viviendo. No me cambiará el jugar en Primera o Segunda. Soy una persona feliz, que disfruta de la vida y así voy a seguir esté donde esté”.

Respecto a lo que resta de temporada, Rioja llama a sus compañeros a no bajar los brazos todavía. "Hay que disfrutar cada partido que queda y situarnos lo más arriba posible porque lo mismo todavía nos podemos enganchar. Este equipo se merece un aplauso, cada futbolista lo ha dado todo a lo largo de los meses de competición".