Rocha: "Este Almería tiene ambición"

David Rocha, que ya entró en la lista ante Osasuna, ha sido presentado por Miguel Ángel Corona como nuevo jugador rojiblanco destacando su experiencia y el hecho de que llegue en el tono físico adecuado para poder ser alineado en Málaga si Fran Fernández lo estimase conveniente. Acerca de sus características, el director deportivo rojiblanco valoraba su condición de mediocentro que maneja bien el balón parado y se desenvuelve bien como '8', destacando su profesionalidad.

El centrocampista cacereño destacaba que ha firmado hasta final de curso pero existe un compromiso por parte del club para que, si todo se va bien, el vínculo pueda extenderse hasta la próxima temporada también.

¿Cómo llega en el aspecto físico?

-Vengo entrenando con normalidad estas últimas semanas y me encuentro bastante bien físicamente. Si el míster considera que tenga minutos el próximo viernes estoy a su entera disposición.

Tenía otras ofertas, ¿por qué se decanta por el Almería?

-Fue porque en verano ya hablé con Miguel Ángel mucho tiempo y en cuanto me llamó y vi la posibilidad de salir del Nástic prefiero venir donde me siento querido y apuestan por mí. Tenía esa pequeña deuda y fue todo fácil y rápido porque lo tuve claro.

¿Cómo valora a su nuevo equipo?

-Desde fuera ya vi que tenía la sensación de un equipo con mucha ilusión, con gente debutante en la categoría pero sobradamente preparada. Trabajan muy bien y tienen las ideas claras. En estos días me reafirmo en eso que pensaba. Tiene ambición e incluso por eso el otro día se nos escapó un punto al querer el míster ir a por el partido. Fuimos valientes y a veces sale mal. Es más positivo que negativo porque a la larga da más puntos de los que quita.

¿Qué puede aportar?

-Vengo a sumar y ayudar, cuando me toque jugar darlo todo y si tengo que participar menos ayudar al compañero en un plantel joven. Quedan partidos bonitos y sumaré mi granito de arena poniendo esa competitividad sana. Ahora juegan Yan Eteki y De la Hoz y tanto Aguza como yo tenemos que dar el máximo para que no se relajen y mantengan ese nivel, estando preparados para cuando nos toque jugar.

¿Hay algún tipo de cláusula para seguir más allá de junio?

-Sobre el contrato no, pero he hablado con Miguel que vengo con la intención de estar más tiempo. Hoy día por el tema del límite salarial hay restricciones que te hacen ir con el freno de mano, pero si todo va como deseamos ojalá pueda estar aquí más tiempo.

¿Qué le pide Fran Fernández?

-La sensación es muy buena porque veo un grupo muy sano. Con el míster he hablado un par de ratos y lo que me pide no es nada que ya haya estado haciendo en otros equipos, ser intenso en la presión cuando se pierde pelota yendo hacia adelante para robar balón y un par de aspectos tácticos como que en salida de balón el pivote se meta en línea de tres para crear superioridades. Con el paso del tiempo iré viendo un poco más lo que trabaja.

¿Cree que se puede luchar por algo más que la permanencia?

-Vengo a un equipo que está haciendo las cosas muy bien tras unos años de sufrimiento. Se ha encauzado un poco la forma de trabajar y el objetivo. Sería un error plantearse algo más allá del corto plazo. La categoría es muy igualada y hay que ser realistas para sumar lo antes posible los 50. Solo tres equipos pueden permitirse ese lujo y son los que bajan de Primera. Si los sumamos pronto podemos ser peligrosos en los últimos meses de competición.

¿Por qué cree que este equipo está sorprendiendo?

-Yo ya estuve en un equipo que venía de Segunda B y acabó peleando por ascender a Primera. El Almería empezó dubitativa la temporada, con partidos complicados y rivales duros, pero una vez que le cogió el pulso perdió ese nerviosismo y respeto a otros equipos, haciendo las cosas muy bien, hay que seguir por esa línea.