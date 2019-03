Rocha: “Fran Fernández me recuerda a Vicente Moreno”

¿Imaginaba cuando firmó que el equipo daría este nivel?

–El momento es muy bueno, los resultados están ahí y también las sensaciones. En el mes y algo que llevo aquí te das cuenta de que el equipo compite en cualquier campo y ante cualquier rival sin ser inferior a nadie. Eso nos da mucha esperanza y fuerza para lo que queda.

Parece que Fran Fernández confía mucho en usted para el balón parado...

–Es una de las virtudes que he hecho siempre. Tenemos buenos lanzadores que lo hacen bien cuando están en el campo. La categoría es tan igualada que se decide por pequeños detalles y los que se dominan bien en el aspecto ofensivo y defensivo al final sacan puntos. No encajamos casi a balón parado, lo cual es fundamental, y hay que seguir haciendo daño a balón parado ofensivo.

¿Qué opina de su labor al frente del banquillo?

–La verdad que no lo conocía, pero acabó el año pasado y ya se vio que le cambió la cara al equipo logrando la salvación cuando mucha gente temía por ella. Luego cogió un equipo prácticamente nuevo sacándole mucho rendimiento a jugadores que venían de Segunda B o de disputar pocos minutos en sus equipos, dándole una confianza enorme. Ahí están los resultados. Me recuerda mucho a Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca, que yo tuve tres temporadas en Tarragona. Su forma de plantear los partidos y ser capaz de hacer daño al rival con tus virtudes me recuerda a como lo hace Vicente. Le están saliendo las cosas muy bien.

Por su etapa en el Oviedo y los derbis ante el Sporting conoce bien El Molinón.

–Venimos de La Romareda y ahora vamos a El Molinón, dos campos históricos. El reto es intentar hacer lo mismo, siendo un equipo competitivo que se lo ponga difícil. Será complicado porque en casa aprietan mucho. Conozco cómo se las gastan de mi época en el Oviedo. Cuando las cosas van un poco turbias es un campo que al Sporting le puede pesar. Depende de cómo afrontemos el partido, si tenemos personalidad y el balón como solemos hacerlo, haciéndoles daño en transiciones, creo que podemos tener posibilidades de traernos algo positivo.

¿Cómo espera al Sporting?

–Creo que va a ser un partido parecido al del fin de semana pasado. Saldrán a moder porque la victoria del otro día le ha dado alas y habrá que sufrir para traernos algo positivo. Tendremos nuestras opciones porque nos amoldamos a varios registros. Podemos tener el balón con criterio, pero también dejar que el equipo contrario lleve la iniciativa y hacer daño al espacio, por lo que habrá momentos de todo. Si sabemos juntarnos tendremos nuestras opciones y sabiendo aprovecharlas el escenario es ideal para traer los 3 puntos.

Si puntúan en Gijón igualarían la mejor racha a domicilio de la UDA, que data de hace 15 años...

–Eso dice que el equipo está haciendo las cosas muy bien y no le pierde nunca la cara a los partidos. Aunque vayamos perdiendo sigue remando sin darle la espalda al partido. En Málaga empatamos en el descuento y casi nos llevamos el partido, eso es sinónimo de hacer bien las cosas y de que la gente que entra en las segundas partes aporta para mantener el nivel durante los 90 minutos.

¿Qué hecho diferencial le ve a este Almería?

–El otro día, hablando con el míster, le dije que el equipo me recordaba mucho al Nástic de hace tres temporadas en el que estuve y que jugó play-off a Primera. Afronta los partidos de casa y fuera de la misma manera, intentando ser protagonista y que cuando le toca sufrir sabe apretar los dientes. Arriba hay gente con chispa y calidad que marcan las diferencias. La ilusión que se transmite en una plantilla en la que la mayoría de los jugadores no han conseguido algo “importante” en el mundo del fútbol y por qué no. Eso nos hace diferentes de los que están arriba, tener menos presión al ser de los que menos contábamos, esa ilusión juega a nuestro favor.

¿Comparte la opinión de Saveljich de ir a por el play-off?

–Con Esteban me uno siempre, lo que él diga va a misa. Los puntos están ahí y hay que seguir teniendo los pies en el suelo, buscar dos victorias lo antes posible para acercarnos a esos mágicos 50 y una vez conseguido ojalá quede tiempo para poder soñar con esos play-off, sería algo precioso meternos en esa pelea y lograr que la ciudad entera se vuelque con el equipo y haya comunión.

Para un lanzador tiene que ser una suerte tener a un rematador como el central argentino...

–Ataca muy bien el balón yendo hacia adelante sacándole un segundo al rival. Si alguien le hace un bloqueo o el rival se despista y el balón va bien tocado siempre va a tener ventaja.

La ilusión de un chaval

A usted se le ve integrado muy rápido en la dinámica del grupo.

–Sí, la verdad que estoy muy contento gracias a la espectacular bienvenida de los compañeros. Son chicos fenomenales y estoy muy contento, eso se nota. Tengo la ilusión de un chaval de 18 años (tiene 34 recién cumplidos), el grupo es sano, con gente sencilla que te coge con los brazos abiertos.

¿Le gustaría continuar su carrera en el Almería más allá del mes de junio?

–Sí, sin duda, estoy muy contento tanto en el club como en la ciudad y ojalá vaya todo como tiene que ir y el año que viene puede estar aquí.

La enfermería se ha vaciado y las lesiones les respetan, pero hay cuatro apercibidos, ¿está prearada la unidad B para entrar en ese once tipo?

–Si el equipo funciona es difícil para el míster hacer cambios, pero la clave de los que juegan más tengan ese nivel también somos los que menos minutos tenemos porque estamos apretando. Cuando entramos en las segundas partes aportamos cosas. Chema en Málaga salió y le cambió la cara al equipo. Narváez el otro día lo hizo igual de bien. Al final tenemos que estar preparados para que el día que nos toque se lo pongamos más difícil al míster y le hagamos dudar para tener más minutos.