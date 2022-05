Rubi: "Ojalá el Alcorcón compita así ante el Eibar"

Rubi

Análisis del partido: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Hay que felicitar al rival. Creo que hemos tenido opciones de ganar incluso sin hacer un buen partido. Hemos empezado nerviosos y cuando estábamos mejor, no ha habido manera. Ellos han encontrado el gol y ha saltado la banca".

¿Euforia en el vestuario?: "No ha habido nieuforia ni nerviosismo. No pensábamos en autobuses, hemos sido tajantes. La explicación es que el rival ha jugado muy bien, hemos entrado mal y no hemos tenido la pizca de fortuna".

Levantar la cabeza: "Es una pena muy grande, pero no tenemos tiempo para lamentarnos. Seguimos en ascenso, dependemos de nosotros y vamos a ir a ganar a Leganés. En la capacidad de levantarnos y ver el vaso medio lleno, dependerá todo".

Motivación del rival: "Nos esperábamos esto del Alcorcón, ojalá compitan así ante el Eibar".

Chasco difícil de digerir: "A veces cuando lo tienes más fácil, pasa esto. El fútbol nos muestra situaciones así. Mañana empezamos a preparar el partido, voy a ser muy duro con el futbolista que no me demuestre que está recuperado. El partido del Leganés es para hombres que quieran competir".

¿Será posible ganar en Leganés?: "Este equipo ha demostrado que después de una mala o regular, viene una buena. Yo confío. Hemos perdido una final, pero hay que ganar la segunda".

Fran Fernández

¿Motivación por la fiesta organizada del Almería?: "Se estaba hablando demasiado de la celebración, de la fiesta, pero en esta categoría hay que jugar los partidos primero. Hemos realizado una gran segunda parte y hemos estado cerca de ganar".

Excesiva la celebración de Zarfino: "No he celebrado el gol, no sé cómo lo ha celebrado Zarfino. Supongo que llevará rabia acumulada dentro".

No se jugaban nada y parecía que se jugaban la vida: "Esto es fútbol profesional, mi familia come del club que me paga. Han pasado cosas que no son normales. Nosotros vamos a competir de la mejor manera el próximo fin de semana ante el Eibar. ¿Cómo que no nos jugamos nada? Nosotros somos profesionales, vivimos de esto".