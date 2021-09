Rubi: "El Toralín es una prueba de fuego"

La misma sensación que hay entre los aficionados que en El Toralín espera una dura batalla, existe dentro del vestuario de Almería. Los rojiblancos han pinchado en sus últimas visitas y se están concienciando para cambiar la dinámica este domingo y lograr un resultado positivo. Así lo quiso mostrar Rubi en la rueda de prensa, que comenzó con un emotivo recuerdo: "Mando mis condolencias máximas a Raúl, de Grada Joven, y al bombero almeriense que murió ayer".

"Ir a Ponferrada es ir a un campo de los difíciles. Hay que luchar al mil por mil, es un equipo que conoce bien su estadio y una afición que apoya mucho. Es una prueba de fuego", puesto que espera un delantero que prácticamente siempre moja ante el Almería: "Yuri es como el vino del Bierzo, pasan los años y es mejor. Como no hagamos un buen partido defensivo, lo vamos a pasar mal. Vamos a tener respeto, pero vamos a imponer nuestro estilo de juego. Hemos preparado el partido pensando en Yuri y en los demás, él te genera problemas con balón y deja espacios para sus compañeros".

Respecto a esto, Rubi sabe que su equipo tiene que rendir al máximo en defensa, la parcela que más sigue costando poner fina. "Tengo varias posibilidades en defensa. Es una decisión que quiero valorar bien, después del último entrenamiento. Haga lo que haga, si el jugador que entra está al cien por cien, puede jugar este partido", en un El Toralín que presionará nuevamente de lo lindo con la vuelta del público: "Ganar fuera de casa en Segunda es de dificultad máxima. Hay estadios que pueden ser un poco más pequeños, pero es más de épocas anteriores. Es más la sensación de tener el público encima, de estar el banquillo junto a la grada".

Rubi, entrenador del Almería "Tenemos que mirar al futuro con optimismo porque hay futbolistas que en dos o tres semanas, nos van a dar mucho más"

Para sacar los tres puntos, el Almería debe de tener la garra y el coraje que mostró ante el Málaga tras la expulsión de Martos. El míster cree que la semana de entrenamiento ha sido buena y no detecta la euforia contraproducente que en ocasiones aparece en los vestuarios. "Cuando vienes de una victoria, hay que estar encima del futbolista para que no se despiste. Esta semana he visto a mis jugadores muy metidos, tengo los ojos abiertos y no he visto a nadie relajado. No hay nada hecho, sería un error pensar que vamos a ganar sin trabajar".

Buena predisposición de los últimos fichajes

De los jugadores que llegaron a falta de pocos días para el cierre de mercado, tan sólo ha debutado Pozo. Rubi cree que su adaptación está siendo buena y en pocas jornadas serán de la partida. "La adaptación de los nuevos fichajes va bien. Estamos encima, les ponemos vídeos, insistimos en los entrenamientos... Se va a cumplir en un plazo corto, ellos saben de qué va esto. También está en su cabeza, tienen que creerse que pueden rendir desde el primer partido". Esto, sin duda, va a subir el nivel del grupo: "Tenemos que estar contentos porque hay futbolistas que en 15 días, nos van a dar mucho más. Aún así, el equipo está consiguiendo buenos resultados. Soy optimista porque de aquí a dos o tres semanas, podemos dar un nivel más alto, dependiendo siempre de las lesiones".

Dos nombres propios: Pozo y Dyego Sousa. Sobre el sevillano y su versatilidad, dijo que "nos ha comentado que está tan a gusto en lateral como en el extremo. Me gusta saber de la opinión de los jugadores y él dice que quiere ayudar al equipo en donde sea. Estoy tranquilo porque su predisposición es muy buena".

También quiso aclarar la frase de ocho meses sin tocar un balón del delantero procedente del fútbol chino. "Lo que quise decir es que lleva tiempo sin competir, no sé exactamente cuánto. Está trabajando mucho, haciendo dobles sesiones. Si salvamos estos diez primeros días sin lesiones, va a estar disponible para acumular minutos muy pronto".