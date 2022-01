Rubi: "Estamos a muerte con revertir esta situación"

Con ganas de darle la vuelta a la situación de una vez por todas, Rubi atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Eibar. El míster habló sobre el estado del grupo, deseoso de reencontrarse con el triunfo. "Estamos en un momento que nos cuesta ganar, algo normal en esta categoría, pero con las piedras que nos estamos encontrando, un poco más, Estamos tranquilos, la plantilla está a muerte con revertir esta situación. Esperemos que sea este lunes, nos pondríamos a seis puntos de un rival directo y recuperando gente".

Preguntado sobre si podría tratarse de un problema psicológico, el míster cree que no, ve otras carencias. "Nuestro problema son las dos áreas, éramos muy fuertes y ahora nos está costando un poco. La entrada a los partidos también nos afecta, no entramos tan bien como antes. El resto está bien, ha venido un compañero nuevo que también aporta positividad. Sé que es una situación difícil, que la teníamos muy bien".

"Que no hayamos ganado en los últimos tres partidos de Liga, no afecta a la unión en el grupo. Al revés,estamos pensando qué podemos hacer para volver a ganar. Tenemos tantas opciones el lunes como nuestro rival y a eso nos vamos a aferrar", dijo un Rubi que pidió a sus jugadores confianza pese a las importantes bajas de Sadiq, Sousa y Villar, que ya podrá estar el lunes: "Se nos han juntado las bajas en una posición, pero creo que el equipo puede marcar goles sin estas bajas. Veo al equipo capacitado para marcar dos goles por partido. Tenemos con dos o más goles, a un montón de jugadores, es lo que le pido a la plantilla, que no deje sólo la responsabilidad en si tenemos o no delantero centro".

Rubi, entrenador "Ganar al Eibar es sacarle seis puntos en un momento en el que vamos a recuperar gente"

Frente a los armeros, Rubi también podrá contar con Eguaras, que hoy sabado ha entrenado junto al resto de compañeros. " A nivel de fichajes, siempre me desmarco un poco. En este caso sí que hemos ido de la mano, era una prioridad de futbolista y se ha cumplido. Está en ritmo de competitividad y puede jugar. Es un jugador difícil de encontrar. No hay futbolistas que te puedan recibir y filtrar tantos pases por dentro con criterio. Puede ayudarnos mucho, sobre todo en los momentos de partido de posesiones largas".

Finalmente, Rubi respondió a una pregunta sobre el VAR, instrumento en el que cree pero que no esconde que les jugó una mala pasada en Lugo el pasado miércoles. "Soy un defensor del VAR en tres cosas: fuera de juego, si el balón entra o no entra y si se equivocan de futbolista al sacar un tarjeta. Lo demás no, es mejor lo que pite un árbitro de primeras a ver la imagen repetida quinientas veces".