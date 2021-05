Rubi: "Me da igual el rival, quiero a un Almería solvente"

La temporada regular concluye este domingo en El Molinón para el Almería. Aunque los rojiblancos ya han logrado el objetivo de clasificarse para la promoción de ascenso, Rubi aseguró en la rueda de prensa que se va a ver a un equipo competitivo que quiera la victoria para presentarse en el play off con una mejor imagen.

"Viajamos con los cinco sentidos puestos en el partido, defendemos un escudo y tenemos que dar buena imagen todos los fines de semana. No me afecta la motivación que pueda presentar el Sporting, lo que quiero es que nosotros plasmemos todo el trabajo que estamos haciendo a diario en los entrenamientos", indicó el técnico rojiblanco que no cree que el rival vaya a salir a por todas desde el primer momento: "El Sporting es un equipo muy compacto, muy bien trabajado. Con el paso de los minutos tomarán unas decisiones u otras y ahí es donde nosotros tenemos que saber estar".

Rubi reconoce que el Almería todavía tiene mucho margen de mejora. De momento ha logrado el objetivo de clasificarse para el play off, pero un exceso de relajación podría resultar fatal a las puertas de que arranque la final a cuatro. "La presión la marca el técnico y el cuerpo técnico y creo que la tenemos alta para presentarnos en el play off de la mejor manera posible. No voy a permitir relajación este fin de semana".

Respecto a la necesidad de mejor defensivamente, Rubi defiende que sus jugadores están poniendo todo de su parte. "Hemos dedicado todo el entrenamiento de hoy a ir mejorando en el entramado defensivo y creo que los jugadores están absorbiendo. En los próximos partidos vamos a estar mejor, estoy seguro. Cometemos errores, pero no tenemos un volumen alto de fallos que se transformen en gol en contra. Está claro que con más tiempo hubiera sido más fácil solventar esta situación".

"En el vestuario hay una lista de lanzadores y ellos escogen, el tema está zanjado"

Es cierto que al equipo poco a poco se le empiezan a ver detalles de mayor seguridad, aunque errores puntuales han provocado goles ante Cartagena y Logroñés. "Estamos en un momento de evolución en el que los jugadores tienen que dar un paso al frente para madurar. El otro día Chumi hizo un gran partido, pero tuvo un exceso de confianza por conducir en una zona peligrosa. En cuanto mejoremos la toma de decisiones, el equipo va a mejorar".

Dependiendo de los resultados de este domingo, el Almería puede variar su situación clasificatoria. Eso provoca que Leganés, Girona, Rayo o Sporting, si finalmente entra por los madrileños, puedan ser el rival de los rojiblancos en el play off. "Pueden ocurrir muchas cosas este fin de semana, está todo por decidir. Lo que me interesa es ganar el partido y aplicar todo lo que entrenamos. Sería muy difícil escoger rival, mi obsesión es que el Almería compita con solvencia. No me fío de las rachas de los rivales"..

"Tenemos un equipo con un físico privilegiado y estoy seguro de que en el 'play off' se verá a un Ameria con chispa"

Eso sí, tiene claro que la juventud ha pasado factura a lo largo de la temporada en forma de nerviosismo en los momentos difíciles, pero ahora puede ser la mejor arma para la promoción de ascenso. "Los técnicos vamos a tener que ayudar mucho a los jugadores en el manejo de las situaciones de juego y de la presión, pero tenemos la ventaja de contar con un equipo con un físico privilegiado. Se va a ver a un Almería con chispa".

Lo que no se va a ver, por desgracia para los intereses rojibancos, es público en las gradas del Mediterráneo. "Ha sido un año my complicado por la pandemia y hubiera entendido que esta liga terminara como empezó, sin púbico. Pero que ahora unos equipos jueguen con afición y otros sin afición, la verdad es que no lo entiendo. Estoy como loco por volver a disfrutar del fútbol de verdad, en Cartagena lo sufrimos en los últimos minutos y eso que el aforo es limitado. Pero esta decisión vuelvo a decir que no la entiendo".