Rubi: "Estas lesiones vienen por el sobreesfuerzo de los días anteriores"

La derrota copera ha dejado secuelas físicas, tres lesionados que no van a poder jugar en Las Palmas este domingo. También duele no enfrentarse al Real Madrid, rival que le ha tocado al Elche, pero es mejor tener puestos los cinco sentidos en la Liga y poder completar semanas enteras de entrenamiento. Solo así, el equipo volverá a recuperar su ritmo y la enfermería irá vaciándose.

Rubi tiene claro que el contratiempo físico es importante, sabe las causas, pero no pierde un segundo en lamentarse. "Hemos perdido tres jugadores, pero esto viene por lo anterior. Al no poder entrenar bien en la previa del Cartagena y hacer sobreesfuerzos, se producen estas situaciones. A partir de aquí, los que van a jugar están en perfectas condiciones. No hay excusas, vamos a por todas a Las Palmas y después a por el Eibar".

Lo que es cierto que ante las ausencias de Sadiq, Villar y Sousa, el catalán tendrá que hacer encaje de bolillos en la punta de lanza. "Para eso están los entrenamientos, las pretemporadas, tenemos un buen filial... Más que improvisar es ayudar al equipo con las características que tienen nuestros jugadores", y con el buen rendimiento mostrado por algún futbolista poco habitual en el once: "Tenemos a Gilbert que lleva haciendo méritos para jugar, tiene descaro, atrevimiento... Hay buenas noticias también en nuestra plantilla, como Robles, Martos, Juanjo Nieto, Buñuel vuelve a jugar... Estamos atravesando un momento delicado por el tema físico, pero todo va a volver a la normalidad", tranquiliza Rubi.

Son dos derrotas consecutivas, hay ganas de quitarse pronto ese mal sabor de boca que está dejando el inicio de año. "El equipo compite muy bien. Es cierto que llevamos dos partidos seguidos perdiendo, pero también es verdad que los resultados podían haber sido distinto. Ahora estamos pasando por el momento de las lesiones y el COVID, los rivales lo saben, pero estamos compitiendo muy bien y no podemos acordarnos de los que faltan, sino en los que juegan en cada partido".

El míster tiene trabajo anímico que realizar esto días con sus hombres para evitar caer en el negativismo. "Cuando no ganamos un partido, vamos con esa pequeña ansiedad que no lleva a ningún lado. Pero estoy tranquilo, es cuestión de tiempo, cuando veo trabajar al equipo, sé que las cosas van a ir bien. Es ir partido a partido, poco a poco los jugadores van a ir incorporándose a la dinámica de grupo".

Partidazo el domingo

Para lograr la primera victoria del año, el Almería tendrá que roer varios huesos bien duros. El primero será Las Palmas, el primer equipo que rascó esta temporada un punto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. "Es un partidazo, es uno de los mejores partidos que se pueden ver en la categoría. Nos hace falta volver a recuperar la senda de la puntuación, son tres puntos importantes", ante un rival al que el míster conoce bien: "Somos dos equipos nobles, que no perdemos tiempo. Junto al Almería, Las Palmas es el equipo que más me gusta en cuanto a juego ofensivo".