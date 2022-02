Rubi pone números al ascenso: "Sería mi cifra clave"

No quiere hablar del ascenso. De hecho, sólo se le escapó una vez esa palabra, pero previamente había comentado que iban a "intentar conseguir" acabar la temporada en Primera División. En la rueda de prensa previa al partido ante el Mirandés, todavía con el buen sabor de boca que dejó la victoria en Málaga, el míster sabe que ahora es el momento de coger carrerilla para tratar de abrir distancia nuevamente en la tabla clasificatoria.

"Cada vez veo más camisetas del Almería por la calle. Vivimos un día maravilloso en Málaga. Mi discurso sigue siendo cauto porque quedan 15 finales y tenemos que ganar la primera este domingo. Ojalá hagamos una brecha más grande para estar tranquilos" y para alcanzar pronto la cifra que Rubi considera que daría el éxito: "Es imposible vaticinar cuántos puntos vamos a necesitar, todo lo que no sean 80 puntos es arriesgarse. Nadie puede saber cuánto se va a ganar. El 80 es el número clave. Va a costar mucho ganar partidos de aquí a las últimas jornadas que algunos equipos se relajen".

Por fortuna, atrás parece haber quedado ya el bache del mes de enero, del cual el equipo aprendió a no descomponerse y a esperar su oportunidad para resurgir. "Hubiera preferido que no viniera ese momento porque teníamos a los rivales a mucho tiempo. Pero llegó en un momento en el que teníamos margen y se dio en unas circunstancias que no fueron por dejadez del equipo, si no por algo que no se podía controlar".

De hecho, ahora Rubi ve a toda su plantilla (a excepción de Nieto, que no podrá volver a competir hasta la próxima temporada) en un nivel físico y mental óptimo. "Para cualquier entrenador, tener todos los efectivos disponibles es un problema bienvenido. Nos costó un poco más cuando tuvimos las bajas en ataque, pero ahora están todos a gran nivel. Vamos a plantear una batalla difícil sea cual sea el rival de este fin de semana. Estamos ilusionados, motivados".

El Mirandés, con Etxeberria en el banquillo

El domingo llega un partido complicado, de los típicos de Segunda División. El Mirandés siempre es un rival con mucho peligro, mas aún si estrena entrenador. "No sabemos cómo va a plantear el partido a nivel táctico, pero a sus jugadores los conocemos y son extraordinarios en ataque. Tienen al mejor regateador de la liga, al mejor asistente, buenos goleadores, un mediocampo con trabajo y fútbol...", apunta un Rubi que sabe que su afición va a responder: "No ha habido ni un día en el que la comunión equipo y afición haya tenido un desliz. La afición ha disfrutado y nos ha ayudado, lo importante es que esto siga así. Quedan ocho partidos en casa, que no van a ser fáciles de sacar. Soy muy optimista con estos encuentros".

"Se tiene que ver el Almería sólido en defensa y con variedad de recursos arriba. Además, con el estado de forma que está retomando el equipo. Cada vez queda un partido menos, si conseguimos aumentar la ventaja, trasladas la sensación de ansiedad a los rivales", algo que puede empezar este fin de semana si los marcadores siguen acompañando: "Nos toca jugar los últimos de los de arriba, pase lo que pase nos obliga a estar al cien por cien. Si alguno se deja puntos, nos genera hambre. El camino sólo es uno, sacar el partido adelante y ojalá con buenas sensaciones".

Finalmente, el míster quiso tener unas palabras de apoyo a Juanjo Nieto tras su lesión "porque es un gran profesional". El lateral ha recibido muchas muestras de cariño de sus compañeros y ahí Rubi ve la clave del éxito del Almería. "El buen rendimiento del Almería se debe a su vestuario, todos unidos, ayudándose, aceptando los cambios... Hay muy buen rollo desde la pretemporada y todo el mundo tiene claro que quiere participar de ello y tenerlo en su CV. Buenos veteranos y jóvenes ilusionados".