Rubi: "Las sensaciones son mejores que los resultados"

El catalán no dudaba en elogiar a una de las revelaciones de esta temporada, que ya en el partido de ida ante el Almería demostró de lo que es capaz. "La Ponfe tiene un gran entrenador y cuerpo técnico, se ha ganado el respeto de todo el mundo, es muy difícil estar tanto tiempo ahí arriba. No tiene la plantilla más cara, pero está muy bien confeccionada. Vamos a tener que dar el máximo para volver a ganar", en un encuentro en el que no hay favorito: "Me espero un partido que puede ocurrir de todo. Vamos a ir a por ellos y veremos qué resultado da. Si nosotros estamos bien, la Ponfe va a tener problemas para frenar nuestro ataque", aseguró Rubi.

Rubi, entrenador "Cuando seguimos esa línea que creo que es la correcta, el equipo me transmite tranquilidad"