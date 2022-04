Rubi: "Podemos dar un paso de 'semi' gigante"

La Unión Deportiva Almería apura las horas para medirse este sábado al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla y su míster reconoce que los jugadores están como 'locos' por jugar un partido clave y que puede permitir a los rojiblancos dar un paso de 'semi' gigante, en palabras de Rubi. "Más que una, son siete las finales que tenemos. Es cierto que si somos capaces de ganar en Pucela va a quedar un camino un poco más llano, pero serán seis finales más", reconoce el entrenador indálico.

"Todos sabemos que ganar cuesta mucho, pero para nosotros es un día que podemos dar un paso de 'semi' gigante. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo y el rival sabe también de la importancia del partido", apunta el catalán.

El míster se mostró este jueves muy satisfecho porque, dijo, "hemos tenido un entreno con una intensidad altísima, cosa que me ha gustado mucho. Al jugar el lunes hay gente que todavía está acabando de recuperarse del esfuerzo del partido pasado y a nivel de motivación es de las semanas más tranquilas para el entrenador". Y es que, reconoce, "todo el mundo quiere jugar, todos se están mostrando y tengo que incluso frenar las revoluciones del equipo, que tiene muchas ganas de que llegue la hora y hay que tener la cabeza un poco fría, no solo el corazón caliente".

Sólo una duda Las lesiones de larga duración siguen ahí, que son las de Juanjo, Martos y Chumi, que está en su proceso final y esta es una gran noticia que puedo avanzar, no sé si será una o dos semanas, pero está ya corriendo en el campo y haciendo situacione smás parecidas a fútbol. Arnau está 'limpio', ramazani también y solo nos queda la duda para la convocatoria es Dyego Sousa, que se valorará en el último entrenamiento del viernes. Con Ramazani, que estuvo en el banquillo, hemos ganado cuatro días de forma que esté un poco mejor.

Cuestionado por Ramazani, Rubi explica que "puedo asegurar que está al cien por cien implicado y su ausencia ha venido por la entrada que sufrió en Tenerife y que le dejó la rodilla dañada en su ligamento lateral. Él ha ido al cien por cien para volver lo antes posible y está con muchísimas ganas. Lo veo preparado y bien al igual que al resto de compañeros. El otro día llegaba un poco más justo, aquí llega no al cien por cien, pero sí en camino de acabar la temporada ojaalá que ayudándonos como hizo en la primera vuelta".

Se ha hablado mucho esta semana, y se sigue haciendo en Valladolid, sobre la sanción a Sergio León. Cuestionado por esta actitud del club pucelano, el entrenador del Almería asegura que "para mí no es el camino correcto, no se puede dudar de las instituciones que intentan que la liga sea lo más justa y neutral posible. Si ya dudamos de eso... No me parece un enfoque correcto". No obstante, reconoce al hilo que "yo en su momento también con un calentón manifesté una queja del día que no se nos suspendió el partido del Cartagena, a veces las personas nos equivocamos en lo que decimos. Es indudable que estamos en el final de temporada y Valladolid, Eibar, nosotros... nos estamos jugando mucho, igual que los equipos de abajo. Incluso, los árbitros, que ellos también se juegan subir o no hacerlo e intentan hacerlo lo mejor posible".

El del sábado será, a ojos del preparador rojiblanco, "un partidazo espectacular para los que no sufran del corazón o sean de uno de los dos equipos". Recuerda Rubo que "el Real Valladolid hace un fútbol ofensivo fantástico, es un equipo que te puede sacar los colores, pero nosotros llegamos con mucha confianza y convencidos de que podemos dar ese paso adelante. Nos falta esa victoria ante un grande, como la que tuvimos en Tenerife. No la pudimos conseguir en Éibar y no tengo dudas de que el Valladolid nos va a generar muchos problemas, porque en ataque es un gran equipo, vamos a generar problemas a nuestro rival".

La presión de cara a este choque, obviamente, es muy alta, aunque Rubi afirma estar tranquilo: "Creo que dormiremos bien la noche previa, porque si viéramos que el equipo no ganó a la Ponferradina la situación sería de 'extra final', ahora no lo es tanto, lo que no quiere decir que no vayamos a por todas". En cualquier caso, pase lo que pase en Pucela, "sabemos que luego el calendario sigue corriendo y hay un enfrentamiento entre Éibar y Valladolid, que si somos capaces de ganar esa semana lo aprovecharemos, y por lo tanto estamos bastante tranquilos y muy ilusionados con disfrutar el partido".