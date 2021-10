Samú Costa: "Mi pierna es como una pared"

El Almería se ha vuelto a poner este viernes en funcionamiento para encarar la recta final de la preparación del choque ante el Girona. Los rojiblancos le tienen especial ganas a este rival, verdugo en las dos últimas temporadas en el play off de ascenso. Sin embargo, en un audio enviado por el club Samú Costa pide a sus compañeros afrontar el encuentro con serenidad y no dejarse llevar por las emociones.

"Por encima de todo es un partido en el que queremos ganar pero para hacerlo tenemos que trabajar más, correr más y mantener la concentración. No podemos dejar que lo del año pasado nos afecte durante el partido. Nosotros debemos de hacer lo que estamos haciendo. Tenemos que controlar nuestras emociones y tenemos muchas ganas de ganar para continuar con la racha que llevamos. Somos un equipo joven pero tenemos cabeza y personalidad de sobra", apuntaba el portugués.

El equipo tiene que jugar como lo ha hecho en este comienzo de temporada, sobre todo en los dos últimos encuentros. "Fuera nervios. Lo hemos demostrado en situaciones complicadas durante estas primeras jornadas. La temporada pasada nos ponía nerviosos algunas situaciones de juego que este año estamos resolviendo bien".

De momento, el Almería se ha colado en la parte alta de la tabla clasificatoria por méritos propios, aunque Samú ve margen de mejora. "En fútbol siempre se puede mejorar en todo. Es nuestro objetivo a diario. Podemos seguir creciendo y subir el nivel en las próximas jornadas tanto defensivamente como con balón. Me gusta mucho la forma en la que empezamos los partidos. Demostramos las ganas que tenemos desde el principio. Y luego la personalidad que hemos mostrado incluso cuando vamos ganando en el partido queriendo más goles".

Precisamente Samú es uno de esos motores que tiene el Almería en el centro del campo para meterle intensidad al juego. El centrocampista reconoce que ha cogido experiencia tras una pasada temporada en la que vio demasiadas tarjetas. "No hay partidos que no acabe con algún tipo de dolor. Estoy acostumbrado y soy fuerte de cabeza. Mi pierna es como una pared y no siente dolor pero a veces parece que soy yo el que reparte y muchas veces soy al que le dan. Tengo que ser fuerte y ayudar al equipo. Yo sé que los equipos intentan que me saquen amarillas pero yo hago mi partido y este año solo llevo dos amarillas. Tengo la experiencia del año pasado".

Finalmente, respondió la pregunta de los compañeros de UDA Radio sobre el deseo de todos: el ascenso. "Sabemos que un ascenso es muy difícil pero confío mucho en mis compañeros. Queremos estar arriba durante la temporada y en la parte final ir con todo. Pero juego a juego y partido a partido. No pensamos ni en la Las Palmas sino solo en el Girona. Todo va a estar muy igualado. Hay siete u ocho equipos que piensan que pueden ascender".