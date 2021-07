Schettine, a la Segunda portuguesa

Guilherme Schettine ya ha encontrado equipo para la siguiente temporada. El exdelantero rojiblanco se marcha nuevamente a Portugal, donde jugará en la Segunda División en el FC Vizela. Su agencia de representación, Soccer Sport Int., así lo ha anunciado en las redes sociales.

El ex del Almería firmó en el pasado mercado invernal para tratar de disputarle la titularidad a Umar Sadiq y hacerse un hueco en el once titular rojiblanco. Sin embargo, apenas tuvo minutos ni con José Gomes, quien lo conocía de su etapa portuguesa, ni con Rubi. No llegó a marcar ningún gol en media temporada y dejó de pertenercer a la disciplina almeriense el pasado 30 de junio.