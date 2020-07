Silva: "No me imagino que no se juegan los play off, no sería justo"

Mario Silva, entrenador del Almería, dijo lo siguiente sobre el encuentro: "Quería una posición mejor que ser cuartos. Ha sido una liga muy competitiva, con mucha calidad, creo que podíamos haberlo hecho mejor, pero estar en play off es algo que nos da optimismo para hacer las cosas bien en lo que resta. Ha sido muy complicado jugar de tres en tres días. Podemos decir que los jugadores han hecho un trabajo positivos, llegamos con opciones de ascender".

Respecto a que no se jugaran los play off, indica que "no me imagino que no se jugaran porque no sería justo. Estoy con la conciencia muy tranquila con lo que he hecho, la responsabilidad es mía. He dado el máximo en estos siete partidos". Eso sí, Silva reconoce que el objetivo del partido era "ganar, pero más que eso gestionar la plantilla. Teníamos jugadores con cuatro amarillas y no queríamos el riesgo de que se perdieran el primer partido de play off"

Sergio Pellicer, técnico del Málaga, indicó que "el partido ha sido un fiel reflejo de lo que hemos hecho en la segunda vuelta. Un equipo muy comprometido, sólido y debo de felicitar a mis jugadores. El equipo estaba suelto, no había miedo a fallar, el tema mental hace mucho. Ésa ha sido la clave, la mente tiene que estar limpia. Cuando hemos estado focalizados en el día a día, hemos estado siempre enchufados fuera el rival que fuera".

Hablan los protagonistas

Callejón decía que "he tratado de dar lo máximo de mí, pero al final he notado en cansancio. Queríamos ser terceros, pero no lo hemos conseguido. Para subir hay que vencer a cualquier rival. Contento por jugar en Liga, no lo hacía desde hacía dos años en Reus".

Romera "Supongo que no se les pasará por la cabeza finalizar la competición y no jugar los play off"

Romera apuntó que "no sé si está la posibilidad de que ahora no se jueguen los play off. Tienen que hacer todo lo posible para que esto finalice, supongo que no se les pasará por la cabeza esta opción. Confiamos en dar la cara ante el Girona, creo que vamos a conseguir el objetivo. Tenemos que descansar y trabajar. Todo el año está siendo caótico con el coronavirus, ahora otra vez qué va a pasar. La competición se ve un poco adulterada".