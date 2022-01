Sousa, sin prisas pero sin pausas para volver "con más ganas"

Sousa es veterano, conoce bien su cuerpo y no se va a arriesgar a volver antes de tiempo para recaer de su lesión. No tuvo prisas en verano cuando tuvo que hacer una minipretemporada y no las va a tener ahora, puesto que sería peor el remedio que la enfermedad. Un pinchazo en la parte baja de la pierna en el partido copero ante el Elche lo va a tener en el dique seco prácticamente un mes.

"Estoy recuperándome, tengo muchas ganas de volver, pero no está fácil, he tenido una lesión un poco grave y me quedan dos semanas de recuperación", reconocía el delantero en los micrófonos de UDA Radio que se muestra optimista en sus plazos: "Falta poco, cuando vuelva lo haré con más ganas".

Otra cosa no, pero mala suerte con las lesiones y las bajas en ataque es cierto que ha tenido el Almería en esta vuelta a la competición con el año nuevo. "Esto es fútbol, no podemos prever. Hasta hace nada, estábamos los tres delanteros y hoy no estamos ninguno. Esto es una familia y hay jugadores de gran calidad para quien juegue, ayude mucho. Todos mis compañeros van a dar lo mejor para seguir ahí arriba".

El compañero periodista Carlos Felipe desveló durante la entrevista que Sousa es de los primeros en llegar al entrenamiento y de los últimos en irse. La recuperación, aunque complicada para los jugadores porque no hay trabajo de campo, requiere de un sacrificio extra como el que está haciendo el ariete. "Sólo con trabajo se pueden conseguir las cosas. Mi vida siempre ha sido esto, procuro llegar pronto y trabajar al máximo. Intento mostrar a mis compañeros que éste es el camino para que salgan los resultados". Mientras se recupera, Sousa sufre por la televisión: "No está siendo fácil estar ahora fuera. Estoy intentando ayudar a mis compañeros con motivación. Creo que vamos a sacar muchos resultados positivos en estas semanas".

La afición echa de menos a Sousa y éste le corresponde con un mensaje de agradecimiento por el cariño que le está demostrando en estos meses de competición. "Quería agradecer a la afición el cariño que tiene por mí. Les pido que nos sigan ayudando en todos los partidos, la afición está siempre ahí y que tengan claro que vamos a superar estas semanas problemáticas. Estoy muy feliz aquí y ojalá consigamos nuestros objetivos".