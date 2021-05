Terceros mejor que cuartos, o quintos, o sextos

El Almería pone hoy fin a la temporada regular. Lo hace sin ascenso directo, pero con cuatro partidos por delante para conseguirlo por el camino largo. Una final a cuatro donde da lo mismo lo que hayas hecho hasta ahora, es el momento de concentrar todas las energías en 360 minutos. Antes de que afrontar la primera semifinal, los de Rubi tienen la oportunidad de amarrar la mejor posición para el play off, aunque no dependen de ellos mismos.

Aunque sin público el factor cancha es relativo, lo cierto es que sería conveniente que los rojiblancos alcanzaran la tercera posición, principalmente por tema moral. Ganar en un estadio tan complicado como es El Molinón siempre es un acicate anímico que permitiría a los de Rubi dejar atrás y pasar página con respecto a los últimos meses. Eso sí, para conseguirlo primero hay que vencer a un Sporting que apura sus opciones de promoción y esperar que el Leganés falle en La Romareda.

Rubi, de hecho, se toma el choque muy en serio y ya advirtió que no admitirá relajación alguna por parte de sus jugadores, pero no se descarta que de descanso a alguno y haga rotaciones dada la importancia del choque de la próxima semana. El técnico no ha dado pistas sobre el posible once, aunque sí dijo ayer tenerlo definido "pero abierto en alguna posición".

Es importante la baja de Cuenca, concentrado con la selección española sub-21, lo que ha dado pie a que el técnico haya probado en los últimos partidos con Maras y Chumi, que podrían ser los dos centrales titulares. Además, Juan Villar y Fran Villalba, ausentes en las últimas citas por lesión, han vuelto a entrenar con el grupo y el valenciano tiene opciones de entrar en la convocatoria.

En El Molinón, el Almería sólo ha conseguido una victoria, que llegó el año del primer ascenso con Unai Emery en el banquillo

El Sporting, por su parte, ha estado 40 de las 41 jornadas ya disputadas entre los seis primeros pero su empate en Fuenlabrada, unido a la victoria del Rayo Vallecano, en Castellón, ha supuesto que fuese superado por el equipo madrileño y que se quedara fuera de los puestos de play off por primera vez en toda la temporada.

El Sporting, que llegó a tener siete puntos de ventaja sobre la séptima posición, vuelve a depender del Lugo, como ya lo hiciera en la temporada 2014-2015 cuando el equipo gallego empató en Girona, lo que unido a la victoria rojiblanca en el campo del Betis le dio el último ascenso a Primera.

Como en su último ascenso a Primera, el Sporting necesita ganar y que el Lugo venza (al Rayo Vallecano) para entrar en 'play off'

Este último partido de la liga regular será el primero de la temporada con público, al permitirse hasta un máximo de 5.000 espectadores, lo que supondrá un aliciente para los jugadores que podrán contar con el apoyo de la grada en un partido vital.

Manu García se perderá un choque decisivo y su baja obliga a David Gallego a buscar un sustituto. Las alternativas que tiene para ellos son situar a Pedro Díaz en su posición; jugar con dos delanteros dando entrada a Pablo Pérez o apostar por Víctor Campuzano como enganche, aunque el jugador viene de superar varias lesiones y no tiene ritmo de competición.