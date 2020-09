A la cuarta fue la vencida en esta pretemporada para la Unión Deportiva Almería. Tras perder frente al Real Betis (0-2) y Espanyol (0-4), además de igualar ante el Cádiz (1-1), los rojiblancos celebraron su primera victoria de su stage en tierras malagueñas al imponerse al CD Badajoz de Segunda B en un choque en el que tuvo que sudar de lo lindo.

Los extremeños no se achicaron ante la UDA y tuvieron varias ocasiones desde el inicio. Samu Costa, que jugaba por primera vez como rojiblanco, salvó el 0-1 al entorpecer el disparo a David Concha en el 7, dos minutos antes del segundo remate del Badajoz a puerta. Pese a ello, los almerienses no fallaron en su primera oportunidad, en la que el joven Costa fue protagonista al prolongar un balón en el corazón del área que acabó rematando a gol Rubén Enri en el 11'.

Dani Albiar se marchó en el 53' del terreno de juego por una fractura en el tabique nasal tras recibir un golpe involuntario de un rival

Pese al 1-0, el equipo de José Gomes no estaba mostrando la contundencia sobre el césped que sí tuvo frente al cuadro cadista. Necesitaba más orden en defensa ante un Badajoz que llegaba con mucha facilidad, algo que no cambió demasiado en un segundo cuarto en el que Makaridze tuvo un amargo debut. A los pocos minutos de ponerse bajo palos no pudo evitar en el 34' el 1-1 de Aquino, que se aprovecho de un error defensivo más de los unionistas.

Dominaban los de Munitis ante un conjunto almeriense estaba muy tibio en defensa y que tampoco tenía verticalidad,a excepción de algunos buenos detalles de Samu Costa. De hecho casi llega el 1-2 en el 45', en un despeje de Peybernes que casi se cuela en propia puerta. Sin duda, José Gomes tiene aún muchas cosas por corregir.

Aketxe, Makaridze y Samu Costa gozaron de sus primeros minutos con la elástica rojiblanca

Ya en el segundo tiempo, o tercer cuarto mejor dicho, el técnico luso cambió por completo al once de los primeros sesenta minutos. La UDA ganó en profundidad y empezó a embotellar a un oponente que también cambió a sus efectivos. Los rojiblancos rozaron el 2-1 en un disparo potente de Balliu que tuvo que repeler Salvi en el 65' de juego. Los almerienses mostraban más frescura.

En al Badajoz debutó bajo palos el almeriense Saldaña, que llega al club extremeño cedido por el Atlético de Madrid

En el 77', Jonathan Silva sorprendía a Salvi con un potente disparo desde el pico del área y ponía por delante a una UDA que estaba desplegando una mejor versión, con más pegada que en los dos primeros cuartos. A pesar de la mejoría, aún tuvo sus opciones el Badajoz, como en un disparo de Gorka Santamaría ya en el último cuarto de este choque de 110 minutos. Tuvieron más chispa en ataque los rojiblancos y más contundentes en labores defensivas, lo que permitió que José Gomes probara las mieles del triunfo por primera vez desde que tomó las riendas de un Almería con el que acumula seis partidos, dos oficiales y cuatro amistosos.