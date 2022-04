Villar: "En Valladolid podemos dar un gran paso"

"Tenemos un partido importante, es de los que nos gustan jugar. Vamos con una gran mentalidad para tratar de lograr los tres puntos". Poco más hay que decir, Juan Villar resumió en una entrevista facilitada por UDA Radio a los medios lo que le espera al Almería en Valladolid: un partido de los que marca a un equipo que quiere ascender a Primera División.

El partido está marcado con fuego en el calendario rojiblanco. La victoria del pasado lunes ante la Ponferradina ha llenado de optimismo la saca almeriense. "Es una gran oportunidad, podríamos dar un gran paso. El fin de semana dimos un pasito y éste puede ser un gran paso. Vamos con la pequeña tranquilidad que tenemos un poco de margen de error, pero sobre todo tenemos ilusión y ganas de conseguir la victoria", en un Nuevo José Zorrilla que va a ser una olla a presión: "Va a ser una tarde muy bonita, es un estadio que aprieta mucho. El Valladolid es un rival de Primera División que nos va a poner las cosas muy difíciles".

¿Favorito para el partido? Se enfrentan dos de las mejores plantillas, que han vivido en la zona alta de la tabla clasificatoria casi todo el campeonato y Villar cree que el partido va a ser de mucho nivel. "Tenemos dos plantillas igualadas, para subir a Primera División. Tenemos jugadores de mucho nivel y ambos equipos lo estamos demostrando. Va a ser un partido disputado, que gane el mejor y ojalá seamos nosotros", para lo que habrá que tener la mente fría: "Nos jugamos mucho los dos, está todo al 50%. Si el Valladolid no gana, sabe que se abre brecha. Y nosotros si ganamos, tampoco ascendemos. Queda mucho y muy importante".

Juan Villar, ariete "En esta última jornada las puertas de la zona de ascenso se nos han abierto de par en par"

"Las puertas se nos han abierto a los tres equipos en esta jornada. Está todo muy abierto, incluso pueden entrar equipos que vienen apretando, No nos vamos a relajar, estamos muy concienciados de lo que nos jugamos", en un estadio en el que Villar se siente como en casa y donde le marcó incluso un golazo al Almería jugando con el Valladolid. "Fueron dos años magníficos, venía de Segunda B con el Cádiz. Me fui muy contento del trato del club, me apoyaron y me transmitieron confianza. No he tenido la suerte de haberle marcado al Valladolid. Vuelvo a un campo que me recuerda muchas cosas bonitas, como profesional hice de mis mejores años".