El extécnico rojiblanco José Gomes firma por el Al Taawon de Arabia Saudí

José Gomes vuelve a tener equipo. El exentrenador del Almería, que fue cesado a finales de la temporada pasada antes de que Rubi se hiciera cargo, regresa a Arabia Saudí, concretamente Al Taawon, y va a ser la tercera vez que lo entrena, puesto que ya estuvo en su banquillo en las temporadas 2014 y la 2017. Una vuelta a la que ha sido su casa, de un entrenador que no tuvo suerte en el Almería, a pesar de que hizo muy buenos números.

“Al Taawon fue mi primer club en Arabia Saudí y estoy muy agradecido a todos ellos. Mi relación con la gente del club es magnífica, por lo que voy a tratar de ayudarles como parte de mi familia que son. Es la tercera vez que me invitan a unirme al equipo, y eso significa que me aprecian tanto como yo a ellos. Sé que me voy a encontrar un ambiente de trabajo inmejorable”, dice sobre su vuelta al fútbol árabe Gomes: "Tras mi etapa en Almería tenía muchas ganas de volver a entrenar, y para mí esta propuesta es como volver a casa. Es un orgullo, porque no es muy habitual que un mismo club llame a un técnico para que les ayude por tercera vez. Estoy con energía y motivado”, señaló el luso.