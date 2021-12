Campeonato de invierno, medio éxito en la buchaca del Almería

Tres empates consecutivos del Almería (dos en Liga y uno en Copa) se pueden ver de dos maneras: o un bache tras siete victorias de forma consecutiva o que el equipo no pierde partidos que en temporadas anteriores se escapaban y aprovecha el gran colchón que todavía tiene.

Sea como fuere, lo importante siempre es sumar cuando no se puede conseguir la victoria. Ésta es la principal diferencia del Almería de Rubi con respecto a sus predecesores, que en este pequeño frenazo de la inercia victoriosa, el conjunto rojiblanco puntúa sin renunciar a sus señas de identidad futbolística. Esto le vale para seguir al frente de la clasificación y si bien ya no va a llegar a los 50 puntos, que hubiera sido el récord de la categoría para terminar la primera vuelta, sí tiene al alcance de su mano por primera vez en su historia el campeonato de invierno.

Como se dice en el mundo olímpico, ser campeón de invierno es la medalla de chocolate. No tocas trofeo, no subes al podium pero en el mundo del fútbol profesional, moralmente sí que es un aliciente. Echando mano a los números, en las últimas once temporadas, el mejor equipo de la primera vuelta ascendió hasta en diez ocasiones. Tan solo el Elche de la 2011-12 se quedó sin Primera División, después de una increíble caída en la segunda vuelta. Y es que los ilicitanos sumaron sólo doce puntos de sesenta y tres posibles. Una excepción que confirma la regla.

En las otras diez temporadas, el campeón de invierno siempre ascendió. Como primero o segundo la mayoría de ocasiones y sólo una vez en la fase de ascenso. Fue Las Palmas en la 2014-15, la siguiente a la que se le escapó de forma increíble la campaña anterior frente al Córdoba, en el último partido de la promoción.

Así las cosas, en el Almería debe reinar la tranquilidad y, eso sí, no levantar el pie del acelerador. Con los mismos puntos que tienen ahora los de Rubi, subió el Espanyol la pasada campaña. Los rojiblancos tienen todavía dos jornadas más para que los 42 actuales puedan convertirse en 48 al final de la primera vuelta.