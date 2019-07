Habrá compensación en caso de que el Sevilla revenda a Yan Eteki

Miguel Ángel Corona ha vuelto a poner al día el mercado rojiblanco tras la presentación de Juan Ibiza y desvelaba que el club tiene cubiertas las espaldas en el caso de que el Sevilla, tras ejecutar su opción de recompra por Yan Eteki, lo revenda a su vez al Granada: "Si el Sevilla lo vende, el Almería está protegido, tendrá un retorno que compense el escaparate que lanzó al mundo a Yan Eteki".

El mediocentro camerunés se despedía de la afición indálica en la noche del miércoles por redes sociales y deja en la entidad una cantidad algo inferior al medio millón de euros que se verá incrementada en el momento que estampe su firma con el cuadro nazarí en un porcentaje no desvelado: "Nuestro proyecto es muy serio y atractivo, vincula las pretensiones del futbolista por crecer con las necesidades del club. Eteki vino por la tarde a despedirse de nosotros personalmente, es un gesto que dice lo agradecido que está a la UD Almería".

Corona valoró asimismo la reciente incorporación de Aristote Nkaka para suplir la baja del camerunés: "Nkaka es un jugador de mucho poderío físico, con buena zancada, intuitivo en el cruce como pivote defensivo e incluso ha jugado de central porque da esa polivalencia atrás. Nos da un salto cualitativo importante ya que viene de jugar 50 partidos en la primera belga y ha sido internacional sub-21 con Bélgica, por el que el Anderlecht pagó 1 millón de euros".

Corona: "Hasta que no tuvimos cerrado a Nkaka no nos quisimos fiar porque tenía una oferta mareante de Turquía"

Con Nkaka el club cambia en parte la política de fichajes seguida hasta la fecha y Corona lo explicaba: "Da un perfil distinto en cuanto a valor de mercado, pero en cuanto a entrega, sacrificio y lucha en el terreno de juego sí es igual. Ayuda a los que tiene al lado y viene con hambre y ganas. Nuestra temporada no ha pasado desapercibida ni el contexto de club que potencia al jugador. Nos aporta un poco más de centímetros y mucho aporte físico. Estamos muy contentos con esta incorporación"

Tanto es así que la dirección deportiva mantuvo en sigilo la cesión hasta que estuvo cerrada por temor a que algún otro club se entrometiera en la operación: "Hasta que no lo tuvimos cerrado no nos quisimos fiar porque tenía una oferta mareante de Turquía y trabajamos con confianza con Daniel, su agente, en convencer a su club de la oportunidad. Quizá aún no esté para un Anderlecht, que es un equipo que compite en Europa y un histórico, el más laureado de Bélgica. Ahí no ha confirmado esa progresión, pero su rendimiento en Primera es indudable".