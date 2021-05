Terminaba en El Molinón la liga regular para el Almería y, sin tiempo para el descanso, a mitad de la semana hay que calzarse nuevamente las botas para afrontar la ida de las semifinales de la promoción de ascenso. Por ello, Rubi priorizó dar descanso a sus jugadores titulares a luchar con todo su arsenal por la tercera plaza. El míster sacó un once plagado de suplentes, sin delantero centro nato, que buscara los tres puntos para asegurarse el mejor cruce posible.

Arriesgado pero posiblemente necesario. Los jugadores de los cuatro equipos que promocionan llegan con la gasolina en la reserva y un día más de descanso es oro puro. Además, sin público en las gradas, el factor cancha no va a ser tan decisivo como años anteriores. Eso sí, al once de Rubi le falta rodaje y eso se coge con los minutos de calidad que dan los partidos. Los rojiblancos no llegan a la promoción con sus mejores sensaciones, pero son cuatro partidos que hay que afrontar como cuatro finales. Y quién sabe si del once presentado en tierras gijonesas algún futbolista apretaba y tiraba abajo la puerta de la titularidad.

En El Molinón esperaba público en las gradas y un Sporting con el cuchillo entre los dientes. Los gijoneses necesitaban ganar sí o sí y ésa podía ser la mejor arma para los almerienses. Previendo eso, y con un Juan Villar sin ritmo por su larga lesión, Rubi jugó con un falso 9 para apostar por la velocidad y sorprender a la contra. Había que salir concentrado, evitando las típicas concesiones atrás, y explotar los muchos espacios que iba a dejar el conjunto asturiano conforme pasaran los minutos sin no lograban ponerse por delante.

El Sporting no tardó en hacerse con el mando del partido. Con una presión asfixiante, sobre la misma línea del área de Fernando, los gijoneses se hicieron con el balón. A los 6 minutos, Pablo Pérez chutó alto una jugada de estrategia en una falta provocada en la misma frontal por Aketxe, que había perdido el esférico al ser encimado por hasta tres rivales. No fue mala la salida almeriense. Trató de capear el temporal con posesiones largas y templó los ánimos locales. Eso sí, atrás seguía complicándose la vida más de lo necesario.

Aketxe se estaba mostrando mucho en estos primeros 20 minutos, lástima que al vasco le haya faltado continuidad porque su calidad la echa de menos el Almería en la mediapunta. Sin ocasiones claras ante la ausencia de un ariete puro que marcara terreno en el área de Mariño, los rojiblancos controlaban en terreno de juego rival sin remate. No le importaba al Sporting, que no sufría y confiaba en alguna recuperación con el Almería desguarnecido. Llegada la media hora, el Leganés vencía 0-3 en La Romareda por lo que la tercera posición era ya una utopía. ¿Interesaba más jugar la ida o la vuelta en el Mediterráneo previsiblemente ante el Girona? En ésas que marcó el Lugo al Rayo y El Molinón se vino arriba. La segunda parte iba a ser de armas tomar.

Sin cambio de piezas, pero con cambio ilusiones renovadas en los asturianos. De nuevo, para comenzar una ocasión clara de los locales, con un disparo cruzado desde el área pequeña de Djuka. Imprecisión en el Almería a la vuelta de los vestuarios, el equipo había levantado tímidamente el pie del acelerador pero al Sporting le estaban pudiendo los nervios. Tocaban los almerienses, siempre en horizontal y como en la primera parte, sin remate. Precisamente en el primer disparo rojiblanco iba a caer el 0-1. Es lo tiene disparar de vez en cuando, que puedes sorprender.

Mariño rompe el partido

Akexte rompía el sopor, con la ayuda inestimable de Mariño. Sin nadie a quien centrar, seguía moviendo de forma cansina el equipo de Rubi y el meta local quedó hipnotizado. Sólo así se explica que no fuera capaz de detener el disparo del zurdo, con la diestra, que salió centrado y no demasiado fuerte. Manos de mantequilla del gallego y el Almería se adelantaba, a la par que el Cartagena el marcaba al Girona. El cuarto puesto se iba afianzando a la espera de ver si el Sporting tenía todavía moral para morir matando.

Pero murió regalando. Mismos protagonistas, misma jugada y mismo resultado. Sólo cambiaba que en esta ocasión el remate fue con la zurda de Aketxe. Mariño era ya un manojo de nervios y no fue capaz ni de tocarla tras el bote. Sin demasiado brillo, pero con un partido serio, el 0-2 le permitía a los de Rubi levantar la cabeza y mirar al play off con un prisma muy distinto al de hacía 70 minutos.

Tocará volver a jugársela con el Girona de Francisco, que vio cortada su racha en Cartagena en el último partido. Curioso que en la última jornada, los catalanes empeores sus sensaciones tras nueve jornadas consecutivas ganando y los almerienses mejoren los suyos, tras una segunda vuelta bastante mala. Si el Almería es capaz de jugar con el orden y con la seriedad que lo hizo en Gijón, las ganas de venganza tras la eliminación de hace un año son el mejor acicate para presentarse en Montilivi este miércoles. De momento dos partidos por delante, que ojalá den paso a otros dos. Rubi parece haber pulsado la tecla necesaria. Suerte.