Los detalles también cuentan

Algo ha fallado en el marketing de la UDA. Alguien ha metido la pata con la connivencia de los superiores; o más bien habrá sido una decisión directa de los propios mandatarios. Con la misma libertad que llevo por bandera desde que hace 21 años colaboro en prensa escrita (con este rotativo desde su fundación), critico abiertamente la nueva campaña de abonos recién presentada, al igual que he alabado la mayoría de pasos que se han ido dando desde que Turki arribó por estos lares. De hecho, en mi anterior misiva de la semana pasada reflejé, con total convencimiento, mi previsión sobre la conmutación de los obligados partidos a puerta cerrada de la campaña 19/20, por los que en el presente curso podremos asistir. Y digo podremos porque no tengo la certeza de disponer del aforo completo al menos durante 2021. Pues no, al más puro estilo del anterior presidente no solo se ha presentado una campaña como si nada hubiera ocurrido a comienzos de 2020, sino que se ha anunciado una subida de todos los precios.

No es que haya sido una subida brutal, pero lo que cuenta es el detalle. Las compensaciones (tenía que haberlas sí o sí) pasan por un descuento en la compra de merchandising oficial de la temporada 20/21, sí, no me equivoqué al teclear, de la campaña finalizada, y demás pequeños detalles sin gran relevancia. Si se me dice que con el supuesto y escaso aumento de la recaudación por abonos se puede optar a formar un gran conjunto, me callo, pero no es así.

Ese pequeño aumento de ingresos por abonos que se prevé da para pipas, si se compara con las cifras que en la actualidad maneja la UDA. Por el contrario, la economía de gran parte de los abonados que con toda la ilusión del mundo desean renovar, a buen seguro que no pasa por su mejor momento. Los diferentes e ilusionantes anuncios a los que nos ha acostumbrado Turki desde su llegada se han topado con su primer punto negro, pues redunda de forma directa en los bolsillos de la masa social del club. Tampoco pretendo magnificar este aspecto en comparación con todo lo bueno que Turki ha aportado y aportará a nuestra entidad y a la provincia de Almería, porque repito que el aumento por abono no es gran cosa, pero creo que se ha errado en algo simple y sensible, máxime en época de una pandemia de la que todavía no hemos salido.

Desde estas líneas seguiré apoyando todo lo bueno (promete) que se haga desde las altas esferas del club, pero esto había que decirlo porque se ha fallado. Seguro que con las victorias y, ojalá, con el ascenso todo esto se olvidará, pero si se optó por una acertada línea de actuación, agradeciendo a Turki su solidaridad y su valentía al invertir en nuestro club y, por ende, en nuestra tierra, choca que se haya cometido esta torpeza. Dicho esto, animo a todos los abonados a renovar (un servidor el primero) y a apoyar a un proyecto que más tarde o más temprano va a situar a nuestra cuidad en el mapa futbolístico mundial.