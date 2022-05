Un gol de oro

El tanto postrero de Arnau pudo valer medio ascenso. Así de sencillo. Quizá no se le está dando a ese gol la importancia que merece, pero ese punto cosechado a última hora le puede otorgar a la UDA, logrando un solo punto en Leganés, el pasaporte a Primera División. Sí, ya sé, la posibilidad de triple empate a puntos que dejaría a la UDA en tercer lugar de la clasificación está ahí, pero el Eibar no puede jugar con fuego en Alcorcón intentando conservar un punto que le dé el ascenso, ya que ese escaso botín, junto a una victoria de la UDA y otra del Valladolid, mandaría a los vascos a disputar el playoff. Aclarado de principio ese esperanzador dato, vayamos a analizar los pormenores del choque.

No sé a qué quiso jugar Rubi al contar de inicio con Lazo. ¿Su gol a puerta semivacía en Anoeta le llevó a la titularidad sustituyendo a Portillo? Puede ser, pero qué forma de hacerse el harakiri y qué pocos méritos para obtener la titularidad. Lazo lleva una temporada horrenda, por ser cortés, con actuaciones vergonzantes, la misma que protagonizó ante el Alcorcón. No hay que ser un estudioso del fútbol para prever lo que dio de sí el delantero gaditano. Pero es que además ni se merecía estar en el supuesto once que hubiese pasado a la historia por ascender. Portillo ha sido clave durante gran parte de la campaña, dio equilibro, goles y numerosas asistencias y tenerlo en el banquillo fue directamente darle ventaja al contrario. También la presencia de Ramazani de inicio no fue la mejor decisión por parte de Rubi. El belga salía de una lesión y a buen seguro que con la zaga contraria más cansada en la segunda mitad hubiera aportado más, además de que hace semanas que Ramazani no se encuentra en su mejor momento. Todo ello unido al penoso encuentro que disputó Sadiq, sin dar una a derechas, minimizó la supuesta ventaja del líder sobre el colista.

Luego, cuando entraron los que debieron ser titulares, Portillo y Appiah, el partido ya se encontraba en una dinámica cuando menos angustiosa para los intereses de la UDA. Incluso Akieme, que se empeña el técnico rojiblanco en colocarlo como titular, sobraba en el once inicial por su bajo rendimiento del último mes en comparación con su compañero de banda Centelles. Rubi, sé que se respetó al rival y que el encuentro se afrontó como cualquier otro, pero tampoco conviene darle al oponente tantas facilidades para que su confianza fuera en aumento durante el choque.

Capítulo aparte merece Fran Fernández. Desde estas líneas, como es habitual, no existen cortapisas. Estará un servidor acertado o no, pero nunca me dejé en el tintero nada por miedo a expresar lo que pienso. En su momento Fran Fernández se llevó varias reprimendas del que redacta por sus formas y declaraciones siendo entrenador de la UDA. Y ahora no podía ser menos. No se puede ser tan arrogante en ciertas declaraciones porque a la gente no se le puede tratar de engañar. Eso de que es profesional se lo compro, pero fue innegable que el técnico almeriense preparó el encuentro de forma especial, mejor que varios de sus últimos partidos, porque un servidor ha visto jugar en más de una ocasión al Alcorcón durante las últimas semanas. Si tan profesional es, ¿por qué no celebró el gol de Zarfino? El mismo Fran lo comentó al final, que se abstuvo de festejarlo. Eso sí, con la actitud mostrada por el Alcorcón durante el partido, nunca hubiese descendido. Que ahora se lo expliquen a sus aficionados, el porqué no jugaron así la mayoría de encuentros para no haberse visto abocados a competir la próxima campaña frente a equipos de Primera RFEF.

En Leganés presumiblemente hará falta un punto para ascender, con independencia de que la UDA se ganó durante la temporada el tener una segunda oportunidad sin depender de otros marcadores, amén de que la propia UDA está sobradamente preparada para ganar en Butarque. Si me conceden al comienzo de la temporada poder llegar a la última jornada en esta situación, dependiendo de uno mismo, lo hubiese firmado, porque quien tendrá que esperar a otros marcadores pese a ganar su partido será el Valladolid. Un último mensaje para los numerosos agoreros de Almería: disfrutad vuestra semana de gloria, a partir del próximo domingo por la noche dejaréis de gozar...