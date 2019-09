El idilio de Sekou con La Rosaleda

Hay estadios que se le dan bien a determinados equipos y/o jugadores. Porque se motivan ante los pitos, porque le tienen ganas a ese equipo o simplemente porque se sueltan y juegan cómodos sobre ese césped. Hay muchos factores y cualquiera vale si el resultado es el esperado. A Sekou le pasa eso con La Rosaleda, un estadio que nunca se le ha dado demasiado bien al Almería como equipo, pero que en las dos últimas temporadas, gracias a dos goles del ariete, ha cambiado la tendencia.

En campo boquerón, el delantero se estrenó como goleador la pasada temporada en Copa del Rey. Fue su primera oportunidad con la camiseta rojiblanca y la aprovechó con un gol, que servía para empatar una eliminatoria que acabó con triunfo indálico. Esa noche recibió una serie de insultos de unos indeseables, que tenía grabados a fuego.

Un año después se ha desquitado de ellos, de la mejor manera que sabe hacer: con otro gol que sirvió para sumar tres puntos que mantienen al Almería en lo más alto y que lo afianzan a él como el ‘9’ del equipo. Por suerte, en la tarde de ayer el comportamiento de ambas aficiones fue muy correcto, no hubo dedicatorias, insultos o pitos. El foto de todas las iras era Al Thani, no los jugadores.

La continuidad de Sekou en el once y su oportunismo goleador están siendo una de las sorpresas en el equipo y en la categoría. El canterano es un jugador corpulento, no demasiado rápido, pero sí juega muy bien de espaldas y sabe buscar el desmarque con agilidad. Así llegó el gol del pasado sábado, que contó también con una asistencia de lujo de Chema. En Tercera División iba sobrado la temporada del ascenso del filial, pero es cierto que la pasada no fue capaz de dar el salto necesario , por lo que optó por la mejor solución posible: una cesión en el mercado invernal a Segunda División B, donde cogió minutos y fogó su capacidad goleadora.En el grupo III salió a relucir el Sekou que se está viendo en estos primeros partidos. Con el filial ché, el rojiblanco hizo seis goles en veintitrés partidos, donde fue titular en diez. Esas oportunidades le dieron la confianza necesaria, que no tenía en el equipo de Fran Fernández porque le faltaba la madurez que ahora tiene y porque los números de Álvaro Giménez eran difícilmente mejorables.

Así llegó la actual pretemporada, donde se vió a Sekou extramotivado. Además, le vino bien el cambio de propiedad, puesto que Óscar Fernández contaba con Simón Moreno como titular, mientras que a Pedro Emanuel le ha convencido con goles y sacrificio en cada partido. Como el resto de fichajes, Darwin viene para ser titular, pero ahora mismo no pasa por la cabeza de nadie que no juegue en Las Palmas.