El ilusionante presente ante el querido pasado de Rubi

El Huesca de Rubi asombró hace tres temporadas con su histórico ascenso a Primera. El equipo oscense era una máquina perfecta jugando al fútbol, trataba bien el balón y arriba tenía dinamita. Las puertas de la máxima categoría se le abrieron a club y a entrenador, pero no terminaron de echar raíces. Ahora, con caminos separados, ambos buscan volver a recorrer el mismo camino.

Con la primera vuelta casi disputada, mejor lo tiene Rubi. La filosofía de juego del catalán ha arraigado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde ha conseguido que el Almería, por fin, después de dos campañas, esté en la posición que requiere su poderío económico. Son siete de siete, con una exhibición ante el Valladolid y sin confianzas frente a un Huesca que ha empezado mal, pero cuya plantilla es para tener en cuenta.

Los rojiblancos mantienen una distancia de diez puntos gracias al último triunfo con respecto al tercer clasificado, mientras que por la segunda plaza pugnan Eibar, Tenerife y Ponferradina, separados todos por sólo tres puntos. El Almería está intratable en esta primera vuelta con trece victorias en diecisiete partidos, 33 goles a favor y sólo doce en contra, y quiere mantener esta solidez ante un rival que sólo ha ganado dos veces en el Juegos Mediterráneos.

El técnico de Vilasar de Mar pierde a uno de los que forman un pivote indestructible en las últimas trece jornadas, ya que debe prescindir del portugués Samú Costa, dejando solo al cántabro César de la Hoz, para el que busca una pareja que atienda a las prestaciones que necesita el equipo.

¿Quién le sustituirá?

Con las dos últimas sesiones a puerta cerrada, poco se ha podido saber al respecto de lo que Rubi quiere plantear, si bien todo apunta a que sea el onubense Curro Sánchez el acompañante de De la Hoz, ya que el de La Palma de Condado ya ha ocupado esa demarcación.

De todas formas, tanto Arnau Puigmal, que ha dado buen rendimiento, como incluso Portillo, también podrían estar en el once, teniendo en cuenta el reparto de minutos ante otra semana 'loca' con Copa del Rey el martes, en Águilas, y liga en una semana en Fuenlabrada.

La visita a Almería se presenta como una prueba de aptitud y una ocasión de revertir la situación que vive para el Huesca, que no está dando la talla conforme a su potencial y a lo que se esperaba de él. El equipo altoaragonés no acaba de lanzarse hacia puestos más altos de la clasificación y lleva instalado en la parte media de la tabla muchas jornadas. No consigue salir de dichas posiciones aunque está a seis puntos de los puestos de promoción de ascenso a los que quiere llegar cuanto antes.

Sin embargo, y aunque la ambición por escalar en la tabla no se ha perdido, los azulgranas no deben perder de vista que están más cerca del descenso, a cuatro puntos, por lo que urge un resultado positivo ya si no podría verse muy cerca de la zona roja al terminar esta jornada.

Xisco: "Vamos con la ilusión de puntuar" El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Xisco Muñoz, ha señalado que su rival de este sábado, el Almería, es el mejor equipo de Segunda. A pesar de ello, el técnico del equipo azulgrana confía en su equipo, del que ha dicho que acude a terreno andaluz "con la ilusión de poder puntuar". "Vamos con muchas ganas, pasión e ilusión de puntuar en un partido que prevemos será complicado porque el Almería es el mejor equipo de todos. Donde no hay peligro lo generan porque tienen registros y tienen individualidades importantes", ha advertido Xisco Muñoz en rueda de prensa.

Su último partido, ante el Ibiza en El Alcoraz, mostró una vez más la falta de contundencia y eficacia en la parte ofensiva al no poder anotar ningún gol, algo que viene siendo habitual.

Xisco Muñoz ha apostado por un once inicial que apenas modifica en cada jornada, por lo que no parece que vaya a hacer cambios mañana, ya que tampoco tiene bajas por lesión ni por sanción.