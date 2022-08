Lopetegui: "El campeón de Liga y Champions no lo pasó bien en Almería"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, manifestó este viernes que su "equipo está con la ilusión de conseguir el triunfo" en Almería, "un campo complejo, un escenario en el que el campeón de Liga y Champions -Real Madrid- no lo pasó bien" en la primera jornada de LaLiga.

Lopetegui, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club, señaló que pretende imponer su "idea de partido" frente a un rival "competitivo, con el bagaje de llevar un año trabajando y con buenos jugadores en varias posiciones. Es un equipo con talento que, en su estadio, pondrá muchas dificultades", dijo.

El técnico sevillista informó de que el mediapunta Suso Fernández, que no juega en competición oficial desde el pasado noviembre, "va en la convocatoria" porque "ha trabajado con normalidad", y añadió espera que ayude a "empezar a sumar de tres" después de que se iniciara LaLiga con una derrota en Pamplona ante Osasuna (2-1) y un empate en casa frente al Valladolid (1-1).

El preparador guipuzcoano se toma este torneo como "un maratón de 38 partidos en una competición de diez meses" que quedará interrumpida por el Mundial y que deberá alternar también con la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Lopetegui también se refirió al capítulo de lesiones y dijo que el Sevilla ha "tenido la desgracia de (Tecatito) Corona", que se ha roto el peroné, y "Marcao, que no ha debutado" porque "llegó con problemas que no ha solventado", por lo que no le queda más remedio que "trabajar para que las soluciones sean efectivas. Preocupan los que están y no los que no están", subrayó.

El técnico, por otra parte, no lamentó la suerte del Sevilla en su grupo de la Liga de Campeones, en el que está junto al Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague, pues es un torneo "donde están los mejores".

"El grupo siempre es complicado y nadie celebra la clasificación de antemano porque los partidos hay que jugarlos con máxima ambición y con ganas de seguir haciendo historia", destacó