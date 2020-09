La cosa va de ingenieros. Primero, de los que han programado el horario de la jornada 3 justo una semana antes de los encuentros. A ver si porque no asista público tienen patente de corso. Van sobrados. Segundo, de los que diseñaron la tercera equipación de la UDA. Esto no va de gustos personales (la que será segunda elástica me parece algo choni), sino de marketing. Resulta que Arabian Centres invierte para que luego, sobre fondo amarillo, no se pueda leer con nitidez su marca. Se podría haber optado por colocar dicha marca dentro de la banda de la camiseta, tal y como está el logo...pero no. Parece como si el ingeniero diseñador de la tercera vestimenta, supuesto experto en marketing, fuera miembro de la competencia de Arabian Centres. Eso sí que me cuadraría más.

Un servidor mamó desde los 70 la tradicional segunda vestimenta de color verde que ya lucía la AD Almería, en representación quizá de la antigua bandera de la provincia de Almería. Aunque ya no esté en vigor esa bandera provincial, la singularidad y el arraigo de un pueblo, lo define. En Almería no se preservan las costumbres autóctonas, sino las de otros. Así nos va. Ahora que me he desahogado con los ingenieros de turno, vamos a lo deportivo, que se echa encima la competición para los rojiblancos. Esta Segunda División es escabrosa. El Lugo, próximo rival, ha derrotado al Leganés en el escenario de la primera contienda para los de Gomes. Los pepineros, con una plantilla de campanillas, han vuelto a recordar lo que es esta categoría. La presente campaña tiene visos de ir por los mismos derroteros que la anterior, donde cada punto valió su peso en oro.

¿Está el conjunto de José Gomes preparado para afrontar el reto? Nunca se sabe, ni siquiera se sabrá en la próxima primavera, con buena parte de la temporada disputada, porque luego te viene un Cádiz o un Elche, y se plantan en Primera. La flamante (en un alto porcentaje) plantilla rojiblanca tiene una media de edad muy joven, y esa no es una buena carta de presentación para esta categoría, pero si el talento se manifiesta como sucedió en el caso de Darwin, todo puede pasar. Falta por observar las prestaciones de los nuevos y el esquema definitivo que, ya sin tanta prueba, José Gomes pretende utilizar, pero me da que este plantel se debería apuntalar con varios futbolistas hechos y de calidad, si se pretende estar ahí arriba con regularidad.

Falta un delantero por llegar y solo un ariete del perfil del exzaragocista Luis Suárez puede dar firmeza. En defensa otro perfil como el de Chema, del Getafe, también puede apuntalar la zaga, esencial en esta competición tan igualada. Además, pese al plan renove del centro del campo, haría falta otro Petrovic, pero rejuvenecido. No nos engañemos, la medular es la sala de máquinas de cualquier equipo y con los Aguza, De la Hoz o el ya exrojiblanco Chema, no se puede aspirar a comandar la clasificación. Con más jugadores experimentados, los más jóvenes no tendrían tanta presión para exhibir sus virtudes. De los noveles me llama la atención Pedro Mendes. Ojo a este delantero. Escrito y fechado queda.