Si se medita un relevo, que se ejecute ya

Me gustaría empezar por el final. ¿A qué vino sacar del campo a Morlanes a falta de cinco minutos? ¿Estaba lesionado? ¿Andaba renqueante? ¿Cansado? ¿O es el cambio que estaba escrito en el guion del partido? Precisamente el centrocampista maño había protagonizado, minutos antes del cambio, varias jugadas brillantes de ataque en pos del tanto de la victoria. No discuto la entrada de Petrovic, sino la absurda salida del campo de Morlanes cuando se necesitaba crear en vez de contener.

Pero si el final del choque se cerró con ese patinazo, el comienzo vino marcado por el tanto encajado. Todas las miradas se centraron en Buñuel. Es más, el propio Gomes lo recalcó en rueda de prensa aludiendo a un error individual en el gol recibido. Pues no, no se puede considerar un fallo individual cuando la disposición a la hora de defender es zonal. Si Buñuel está cubriendo su zona en una esquina y un jugador avanza hacia la posición central del área, deben ser los compañeros encargados de cubrir dicho espacio los que neutralicen la acción, porque si Buñuel rompe la regla y recurre al marcaje individual, su zona quedará desierta en caso de algún rechace posterior. Los que cubrían la parte central del área deberían de haber acudido para neutralizar el disparo del rival, en vez de estar tan anclados y apelotonados dentro del área chica, sin cumplir con el cometido encomendado de defender en zona dentro de todos los territorios de peligro del área.

Si el propio entrenador no tiene el concepto defensivo claro, no me extraña que a este equipo cada centro al área o cada balón parado se le convierta, de facto, en un medio penalti. De los últimos 24 puntos se han logrado siete, en un tramo de la competición determinante, donde se decide más de media temporada. ¿No eran las rotaciones necesarias para, con una plantilla tan amplia, llegar más fuertes que los rivales a estas alturas de la campaña? Pues tampoco se está notando. Por cierto, cuando se cambia de sistema (que conste que siempre fui un amante del 1-5-3-2) y se encaja un gol con todo el partido por delante, ¿por qué se cambia de sistema? ¿Es que se perseguía desde el comienzo amarrar el empate? El sistema con tres centrales posibilita a los laterales subir con más libertad en apoyo de centrocampistas y delanteros, por lo que un gol no debería cambiar la idea inicial. Recuerdo que con ese sistema varios equipos han logrado cifras récord de tantos a favor; no es un esquema defensivo, sino que concede un alivio a los laterales más ofensivos. Precisamente por las zonas de los laterales han profundizado los rivales de más durante toda la temporada.

A título individual también se ha llegado fuera de forma y, lo que es peor, con total anarquía. No hay nada más que ver a Sadiq haciendo la guerra por su cuenta, sin embargo los detalles más positivos de Brian y Villar brillaron menos ante tal desajuste. Llegan las semanas más importantes, la recta final se afronta en tercera posición y con tiempo suficiente para corregir los defectos. Pero, ¿podrá revertir la situación quien no supo poner ni orden ni concierto (sobre todo en defensa) a día de hoy? Quien tras el choque confesó en rueda de prensa que el empate en Anduva para un conjunto que aspira al ascenso directo fue positivo, dado el rival, rotundamente NO.