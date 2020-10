El mensaje de José Gomes

Están siendo jornadas difíciles para José Gomes. El portugués no se esperaba un comienzo de temporada tan flojo de su equipo, pero no ha perdido su talante conciliador ni la serenidad con la que pretende transmitir sus mensajes. Por ello, al terminar la rueda de prensa del pasado sábado pidió permiso para transmitir un mensaje: gracias a Turki por mantener la tranquilidad y creer en un proyecto que él quiere llevar a Primera.

El míster ya se percató la temporada pasada que la directiva tenía poca paciencia ante los malos resultados. No hace falta recordar que a su compatriota Pedro Emanuel lo cesaron estando el Almería segundo clasificado. Por eso, desde pretemporada José Gomes ha pedido tranquilidad, no quiso vender humo con el 0-2 en Lugo y ha repetido en los malos resultados de las últimas semanas que no era una hecatombe perder partidos a estas alturas.

El míster sabía cuáles eran los males de su equipo y los ha transmitido públicamente: en Logroño dijo que no se volvería a repetir la falta de intensidad de ese sábado y tras el empate de hace unos días en el Meditrráneo ante el Cartagena pidió a sus jugadores que mantuvieran la tranquilidad, que jugaran con la cabeza, sin los nervios que no les permitían mascar mejor las jugadas de ataque.

El 3-0 ante el Fuenlabrada ha sido la medicina necesaria para que la plantilla vuelva a creer. Hubo contundencia en defensa, tranquilidad en el centro e intensidad, personificada ésta principalmente en José Corpas. Eso sí, el equipo debe de aprender y no minusvalorar la categoría, no se puede caer en el mismo error que tras la victoria en Lugo.