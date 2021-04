Un mes de abril tan duro como marzo para el Almería

El Almería tiene todavía por delante tres partidos de armas tomar. No es que posteriormente se vaya a suavizar el calendario, puesto que en las últimas jornadas juega ante equipos que están peleando por evitar el partido, pero sí que es cierto que en el mes de abril va a ser durísimo. Si marzo ha sido complicado y los rojiblancos sólo han sumado ocho puntos de los quince que había en juego, abril lo han comenzado con una dolorosa derrota frente al Rayo Vallecano y las curvas comenzarán el próximo fin de semana en La Romareda.

El próximo domingo a partir de las 16:00, los rojiblancos juegan ante un rival que está luchando por alejarse del descenso. De hecho, de perder el Zaragoza y producirse una serie de resultado, podría acabar la jornada en los puestos rojos de la tabla. Parece el momento ideal para visitar tierras mañas, puesto que los de JIM estarán con ansiedad, pero es que el Almería no está mucho mejor. En la ida a los rojiblancos les costó un mundo ganar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y el encuentro de la próxima semana no será muy diferente. Además, el exentrenador de la UDA es un hombre al que no le importa ceder el balón al contrario y si el Almería es el que tiene que llevar el peso del partido, malo.

Tras éste, el encuentro que dará vida o terminará de enterrar las esperanzas de ascenso directo de la UDA: el Espanyol visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Puede ser el encuentro clave o no, todo dependerá de los rojiblancos. Lo cierto es que ahora mismo los catalanes están embalados, están jugando muy bien al fútbol como demostraron en el Carlos Belmonte, donde ganaron por 0-3. Los periquitos se han situado a siete puntos del Almería, que es tercero, y más o menos tienen el ascenso directo encarrilado.

Y para cerrar el mes, visita a Anduva. El estadio del Mirandés es de los más complicados de la categoría por el buen juego que practica el conjunto burgalés. Este domingo lo demostró en El Molinón, donde sorprendió al Sporting y ganó 1-2 (los almerienses cerrarán la temporada visitando precisamente el coliseum asturiano). Será también un encuentro complicado, puesto que los de Miranda de Ebro ven de cerca la posibilidad de jugar ascenso directo y en su terreno de juego son francamente difícil de batir. Su juego directo será una dura prueba para el Almería, que no está destacando precisamente por su seguridad defensiva.

Marzo ha sido un mes malo para la UDA, al sumar ocho puntos sobre quince posibles

Así será el mes de abril, tres encuentros muy complicados por delante para los de Gomes. Lo mejor que puede hacer el Almería es centrarse en amarrar cuanto antes la tercera posición y, desde ahí, hacer una última intentona para tratar de alcanzar al Mallorca y al Espanyol. Pero lo más sensato a día de hoy es asegurar el mejor puesto para disputar el play off y así estar preparados por si los dos de arriba se dejan al final puntos.