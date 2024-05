Pepe Mel: "La pena es que mi cuerpo técnico no hemos tenido un poco más de tiempo"

Javier Aguirre: "He estado hablando con él en el césped un buen rato antes y después del partido cuando ha terminado. Él tiene mucho cariño a España y tiene mucho cariño al club y me da la sensación, aunque eso lo tiene que decir él, es mi sensación personal de que seguramente nos deja, pero Javier es un fenómeno. Me he enfrentado a él en muchos equipos y es un tío espectacular como persona y un magnífico entrenador porque lo ha demostrado en muchos sitios. Desearle la mejor de las suertes".

Pitada Luka Romero: "Al descanso lo que he ido a decirle que aprenda que no le pueden sacar tarjetas por chorradas como la que ha hecho porque luego eso pasada factura. De hecho luego le ha pasado porque tenía claro que tenía que cambiarlo porque con una tarjeta un chico joven está siempre en riesgo. Es una forma más de ganarse el oficio de futbolista, eso nos ha pasado a todos. Yo también lo he sufrido. Esto es el fútbol. El chico habla a maravillas del club y habla maravillas de la isla. Imagino que sabrás que esto es deporte y al final esto no va más allá".

Final temporada: "Levantar a un equipo que desciende y tener que luchar con él durante cuatro o cinco jornadas es complicado. Sin embargo, los futbolistas en el Villamarín dieron una muy buena imagen, sobre todo del centro del campo para arriba. El otro día contra el Barça creo que tuvimos en nuestras manos que el resultado hubiera sido diferente y hoy hemos competido hasta el final y poniéndoselo muy difícil al Mallorca. A los futbolistas no les puedo decir nada, la pena es que yo particularmente, mi cuerpo técnico, no hemos tenido un poquito más de tiempo".

Javier Aguirre: "El Almería es muy profesional"

Rival: "No pudimos ganar. El Almería hizo un golazo, han hecho un gran partido y el Almería es muy profesional".

Sentimentalismo: "Estoy muy contento en la isla, es la tercera ocasión que llegamos al final de la temporada. Me gusta lo que veo aquí, el grupo humano que tengo, el trato con la prensa es bastante respetuoso. No soy ningún niño y entiendo las cosas. Estoy contento aquí, Silvia (su mujer), también. No le doy más vueltas, si sigo o no sigo no depende de mí".

Renovación: "Ahora mismo solo espero tomarme una buena cerveza. La plantilla tendrá libre hasta el miércoles, me han asaltado. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Estoy para preparar el partido ante el Getafe y luego ya esperaré acontecimientos".

Balance etapa: "Más allá de los resultados, del estilo y de todo creo que lo que hemos hecho, este grupo es una fortaleza humana, una familia. Entras a ese vestuario y es de mucho afecto y cariño. Eso para un entrenador es levantar la Champions. Para mí es todo un orgullo poder mirar a los jugadores y poder mirarlos a la cara. Lo demás se puede cuestionar, la crítica va con el salario".

Relación con el club: "Entiendo los momentos, las filosofías y las formas de trabajo. Yo soy de una manera y me gustaría que todo el mundo fuera así, pero entiendo no tiene que ser así, no quiero que nadie me malinterprete. Estoy orgulloso con todo lo que me ha pasado en este club. Ha habido dos salvaciones angustiosas pero este vestuario merece jugar en Primera, la Copa y la Supercopa".