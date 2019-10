La plantilla del Almería está concienciada

Después de algunas semanas de contemplaciones, en las que nadie se atrevía a decir una palabra que se saliera el discurso oficial, de cara al choque ante el Extremadura sí que se han escuchado voces críticas con los últimos partidos. Es cierto que pese a todo, el Almería sigue en segunda posición, pero necesita reaccionar y reencontrarse con la victoria, después de una serie de duelos en los que les ha costado generar fútbol y mantener una armonía entre defensa y ataque.

Fue Mohamed El Assy el del discurso más crítico, incluso llegó a bajar a hablar con los futbolistas en Alcorcón. El director general sabe que es necesario dar un pequeño palo a tiempo para evitar males mayores, después de los elogios de las primeras jornadas. “Empezamos muy bien, con buena actitud y resultados, pero le dije a los jugadores que lo mejor era la actitud. En Alcorcón les animé porque pelearon y en los seis primeros partidos todo el mundo hablaba de ir a Primera y empezaron a relajarse”.

Eso fue el martes. El miércoles René cogió el guante y pidió a sus compañeros que volvieran a sacar su mejor fútbol para revertir la racha de resultados. “Nos conocemos todos, está todo tan globalizado que en varias jornadas nos conocemos. Nuestra idea es recuperar ese espíritu competitivo que quizá se haya perdido un poco. La verdad es que fue una pena que se escapase el partido de Alcorcón tras remontarlo con casta”. El punto sumado, eso sí, vino bien para no perder el segundo puesto.

El jueves fue Maras el que pasó por sala de prensa. No se mojó tanto, entre otras cosas porque no domina el español tan bien como otros compañeros y no tenía traductor. Eso sí, el serbio también reconoció que el objetivo es jugar la temporada que viene en Primera División y para ello deben dar el do de pecho. “Vamos a luchar por ganar cada partido, creo que tenemos cualidades para lograr el ascenso y por qué no vamos a luchar por ello. Tenemos que demostrarlo en el campo, no con palabras. No queremos el segundo lugar, vamos a luchar por el liderato. Llevamos una mala racha de resultados pero seguimos arriba. Ya necesitamos más victorias”.

El último en pronunciarse fue el míster. Emanuel, siempre mesurado, no quiso esconder que el Almería debe recuperar algunas de las virtudes perdidas en las últimas jornadas. “Llegar arriba no es lo más difícil, sino mantenerse, en esto es en lo que trabajamos. Pienso que lo hemos hecho bien, estamos trabajando lo que tenemos que mejorar y hay que valorar también cada punto que conseguimos. Hay que recuperar la intensidad y la rapidez que teníamos. Los rivales de los primeros partidos son muy diferentes de los últimos, antes querían tener el balón y ahora son defensivos, muy ordenados”. Mensajes todos en la misma dirección.