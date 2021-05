¿Qué rival es el menos apetecible para el Almería para el play off?

Morlanes aseguró que el play off va a ser una competición distinta, que depende de la inspiración de la tarde del partido. Rubi que no se fija en las rachas de los rivales por buenas que sean. Total, que el Almería no muestra preferencias de cara a la final a cuatro que se va a disputar a partir de la semana que viene y de la que sólo un equipo saldrá rumbo a Primera.

Leganés, Almería y Girona compraron la semana pasada el boleto para disputar esta promoción; Rayo Vallecano o Sporting están en la reventa buscando el último. Cuatro equipos que han estado en la última década en la máxima categoría y que pugnan por volver. Dentro de la dificultad que implican estos partidos extras por llegar a Primera, ¿cuál puede ser el rival menos apetecible para las semifinales?

Aunque Rubi no es partidario de mirarlos, lo cierto es que los números de Girona dan miedo. Desde que los rojiblancos ganaran en Montilivi, los de Francisco han realizado una espectacular remontada y llegan lanzados con nueve victorias consecutivas. Todo lo contrario que los indálicos, que presentan serias dudas defensivas y eso lastra mucho a doble partido. Precisamente el Girona es el que estadísticamente más posibilidades tiene de ser el rival de los almerienses, rifándose entre ambos la cuarta y la quinta plaza.

Todo depende de la jornada de este fin de semana, todo puede variar. Nadie tiene segura su posición, aunque la estadística se empeñe en querer citar al Almería con el Girona, algo que ya ocurrió la pasada temporada y que acabó con victoria catalana. Eso sí, esta temporada los rojiblancos han ganado en el enfrentamiento particular con un 0-0 en el Mediterráneo y un 0-1 en Montilivi.

De momento, en el único estadio en el que podría entrar público sería en El Molinón, aunque el Sporting tiene difícil clasificarse

Con respecto a los otros rivales, el Leganés no está todo lo fino que venía demostrando. Como el Girona, se inspiró a mitad de la segunda vuelta, pero en las últimas jornadas ha fallado más de lo esperado. De hecho, ha tenido ocasiones de sobra para tener ya asegurada la tercera posición, pero ha copiado la irregular trayectoria del Almería.

Y entre Rayo Vallecano y Sporting hay poca diferencia. Quizás la principal sea que en El Molinón puede entrar público y eso lo van a notar mañana los pupilos de Rubi en el último partido de la temporada. Lo tienen más sencillos los madrileños, cuyo juego de combinación y toque siempre es una moneda al aire, pero los asturiano quiere imponer su gallardía y meterse en el play off en el último suspiro. Como el Elche la pasada temporada.